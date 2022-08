Κόσμος

Ινδία: Φονικοί μουσώνες στους πρόποδες των Ιμαλαΐων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις σαρώνουν την περιοχή από την αρχή του καλοκαιριού.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία σε πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τον μουσώνα στους πρόποδες των Ιμαλαΐων, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συχνές στην Ινδία την περίοδο του μουσώνα (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητά τους, τη σοβαρότητά τους και τον αιφνίδιο χαρακτήρα τους.

Διασώστες έσπευσαν στην περιοχή Μάντι, στο βόρειο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές, όπου οι πλημμύρες παρέσυραν δύο σπίτια και προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης. Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε άλλους επτά ανθρώπους στο κρατίδιο αυτό, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν μέρος σιδηροδρομικής γέφυρας που παρασύρθηκε από τον κατακλυσμό στη γειτονική περιοχή Κάνγκρα. Στην περιοχή Χαμιπούρ, ξαφνικές πλημμύρες εγκλώβισαν 19 ανθρώπους στις στέγες τοπικών κτιρίων, οι οποίοι στη συνέχεια διασώθηκαν. Τα σχολεία έκλεισαν στις πλέον πληγείσες περιοχές. Το κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές, δημοφιλές στους τουρίστες, είναι γνωστό για τα χιονισμένα βουνά του.

Τον Ιούλιο, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν κατασκήνωση προσκυνητών στο γειτονικό Κασμίρ.

Τον Ιούνιο, ισχυρές ήταν οι βροχοπτώσεις στις απομακρυσμένες περιοχές της βορειοανατολικής Ινδίας. Σχεδόν 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολίσθηση που βύθισε ένα στρατόπεδο όπου στεγάζονταν σιδηροδρομικοί υπάλληλοι και έφεδροι του στρατού στο κρατίδιο Μανιπούρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φινλανδία: Η Πρωθυπουργός έκανε τεστ για χρήση ναρκωτικών (βίντεο)

Ηράκλειο: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου που σκότωσε τον 51χρονο (βίντεο)

Γαλαξίδι: Θρήνος για νέο ζευγάρι - Σκοτώθηκε δίπλα από το σπίτι του οδηγού (εικόνες)