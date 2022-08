Κοινωνία

Αττική: Νέος φωτισμός Led σε όλους τους κεντρικούς δρόμους (εικόνες)

Τι δήλωσε σχετικά με το νέο έργο ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για την αναβάθμιση του φωτισμού στους κύριους οδικούς άξονες της Αττικής, με την αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών με σύγχρονους χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης λαμπτήρες led.

Ήδη η εικόνα της Αττικής έχει αρχίσει να αλλάζει και νέο φωτισμό διαθέτουν πλέον οι κεντρικότερες οδικές αρτηρίες όπως: η Λ. Συγγρού, η Λ. Ποσειδώνος, η Λ. Βουλιαγμένης, η Λ. Αμαλίας, η Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λ.Κηφισίας, η Πειραιώς, η Λ. Πέτρου Ράλλη, η Λ. Βάρης - Κορωπίου, η Αθηνών- Σουνίου, η Λ. Αθηνών και η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου. Υπολογίζεται, ότι μέχρι το τέλος του έτους, όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες της Αττικής θα διαθέτουν φωτισμό Led.



Το έργο, το οποίο εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την αισθητική, περιβαλλοντική και οδική αναβάθμιση των μητροπολιτικών υποδομών της Αττικής, αφορά την τοποθέτηση 23.790 φωτιστικών LED στις σημαντικότερες λεωφόρους της Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 36.9 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2021.





Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφέρει σχετικά:

« Κάνουμε πράξη τον στρατηγικό μας στόχο για ένα ενεργειακά και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο, το οποίο θα λειτουργεί με ασφάλεια για κάθε χρήστη. Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και βέβαια την Τροχαία, υλοποιούμε εκτεταμένες παρεμβάσεις σε όλο το οδικό δίκτυο ευθύνης μας. Η αντικατάσταση των παλαιού τύπου φωτιστικών, είναι μια παρέμβαση, η οποία, σε συνδυασμό με τις νέες ασφαλτοστρώσεις, την αναβάθμιση των στηθαίων, τις διαβάσεις πεζών και την χρήση καινοτόμων εφαρμογών για τον περιορισμό της ταχύτητας, αυξάνει τα επίπεδα ασφάλειας στους δρόμους, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που σύντομα θα είναι μετρήσιμο και στους σχετικούς δείκτες για τα τροχαία ατυχήματα».



Ενεργειακά και περιβαλλοντικά φιλικότερος ο νέος φωτισμός led



Ο νέος φωτισμός των οδικών αρτηριών, συμβάλλει αποτελεσματικά, στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας καθώς η ορατότητα βελτιώνεται σημαντικά κατά τις νυχτερινές ώρες οδήγησης, ενώ παράλληλα είναι φιλικότερος προς το περιβάλλον, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και ανακυκλώσιμα υλικά.





Τα φωτιστικά είναι πλήρως ελεγχόμενα μέσω συστήματος τηλεδιαχείρισης, κάτι που σημαίνει, ότι σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να λαμβάνονται στοιχεία αναφορικά με την κατάστασή τους (λειτουργία – κατανάλωση). Επίσης, τα νέα φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας led, έχουν ονομαστική ισχύ 42 watt, έναντι των 400 watt των παλαιών και λειτουργούν απρόσκοπτα για περίπου 100.000 ώρες, δηλαδή για 7 έτη, ενώ τα παλαιά χρειάζονταν αλλαγή λαμπτήρων κάθε έτος.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αρμοδίων, με τη χρήση των νέων φωτιστικών μπορούν να εξοικονομηθούν σε ετήσια βάση πάνω από 1,5 εκ. ευρώ, χρήματα τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες ανάγκες προς όφελος των πολιτών.

