Αθλητικά

Ο ΑΝΤ1 στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 βρέθηκε στην Αγιά Σοφιά, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, και κατέγραψε την πτήση του αετού της Ένωσης.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 βρέθηκε στην Αγιά Σοφιά, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, και κατέγραψε την πτήση του αετού της Ένωσης.

Η Λίτσα Ιωάννου μας συστήνει τον Οδυσσέα. Για να γραφτεί μια ποδοσφαιρική ιστορία χρειάζεται ένας ήρωας, που θα δώσει σάρκα και οστά στα όνειρα της ομάδας, στο έμβλημα της.

Ο Οδυσσέας, θα είναι ο νέος πρωταγωνιστής στην κιτρινόμαυρη ιστορία.

Θα πετά πριν από κάθε εντός έδρας παιχνίδι της AEK και μαζί του θα είναι σαν να απογειώνεται ολόκληρη η ομάδα.

Ο διακεκριμένος Έλληνας γερακάρης, Σταυρός Αθανασίου εκπαιδεύει εδώ και αρκετό καιρό τον Οδυσσέα για την πρώτη του πτήση πάνω από την Αγιά Σοφιά και είπε μεταξύ άλλων "μετά από 20 χρόνια γυρίζει στο σπίτι του και θα μείνει και ελπίζουμε και σε μεγάλες επιτυχίες και του συλλόγου μας".

Ο Οδυσσέας, το αρχοντικό αυτό αρπακτικό πουλί βρήκε την Ιθάκη του στο νέο γήπεδο της ένωσης.

Ο Οδυσσέας έχει προπονηθεί σκληρά και είναι έτοιμος για την καυτή ατμόσφαιρα της πρεμιέρας.

Ο Θαλασσαετός, του οποίου η διάμετρος των φτερών του ξεπερνά τα 2 μέτρα είναι συνεργάσιμος, έξυπνος και επιφυλάσσει εκπλήξεις στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στο νέο γήπεδο.

Στην Λισσαβόνα πετά η Βικτόρια, στην Ρώμη η Ολύμπια. Ο Οδυσσέας θα ανοίξει τα φτερά του στη Νέα Φιλαδέλφεια ντυμένος με το κασκόλ της ΑΕΚ.

Οι φίλοι της ΑΕΚ αναμένουν να τον δουν να πετά.

Να δουν το σύμβολο της ομάδας τους να ζωντανεύει.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Στεφανίδη αποθεώνει την Ντρισμπιώτη για τα 2 χρυσά μετάλλια

Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

Φινλανδία: Η Πρωθυπουργός έκανε τεστ για χρήση ναρκωτικών (βίντεο)