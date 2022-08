Τεχνολογία - Επιστήμη

ΔΕΣΦΑ: Κυβερνοεπίθεση με στόχο τα ηλεκτρονικά αρχεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεχνικοί και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες εργάζονται για την ανάκτηση των συστημάτων και την επιστροφή σε κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατόν.

O Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχθηκε κυβερνοεπίθεση σε μέρος της υποδομής πληροφορικής του από κυβερνοεγκληματίες που προσπάθησαν να έχουν παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία και με επιβεβαιωμένη επίπτωση στη διαθεσιμότητα ορισμένων συστημάτων και πιθανή διαρροή αριθμού αρχείων και δεδομένων. Ωστόσο, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο ΔΕΣΦΑ «κατάφερε να διασφαλίσει και να συνεχίσει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο».

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι «η διαχείριση του ΕΣΦΑ συνεχίζει να λειτουργεί ομαλά και ο ΔΕΣΦΑ συνεχίζει να προμηθεύει με φυσικό αέριο όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας με ασφάλεια και επάρκεια».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

O ΔΕΣΦΑ δέχθηκε κυβερνοεπίθεση σε μέρος της υποδομής πληροφορικής του από κυβερνοεγκληματίες που προσπάθησαν να έχουν παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία και με επιβεβαιωμένη επίπτωση στη διαθεσιμότητα ορισμένων συστημάτων και πιθανή διαρροή αριθμού αρχείων και δεδομένων .

Καταφέραμε να διασφαλίσουμε και να συνεχίσουμε τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. Η διαχείριση του ΕΣΦΑ συνεχίζει να λειτουργεί ομαλά και ο ΔΕΣΦΑ συνεχίζει να προμηθεύει με φυσικό αέριο όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας με ασφάλεια και επάρκεια.

Διερευνούμε τα βαθύτερα αίτια της επίθεσης και έχουμε κινητοποιήσει ομάδες τεχνικών κι εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για να μας βοηθήσουν σε αυτό το θέμα, καθώς και στην ανάκτηση των συστημάτων στην κανονική λειτουργία, το συντομότερο δυνατό. Για την προστασία των πελατών και των συνεργατών μας, απενεργοποιήσαμε προληπτικά τις περισσότερες από τις υπηρεσίες πληροφορικής μας. Επαναφέρουμε σταδιακά τα πληροφοριακά και λειτουργικά συστήματά μας.

Έχουμε ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) καθώς και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την επίλυση του ζητήματος και την ελαχιστοποίηση τυχόν πιθανών επιπτώσεων.

Ο ΔΕΣΦΑ παραμένει ακλόνητος στη θέση του να μη συνδιαλέγεται με κυβερνοεγκληματίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Φινλανδία: Η Πρωθυπουργός έκανε τεστ για χρήση ναρκωτικών (βίντεο)

Τροχαίο στο Γαλαξίδι: Σκοτώθηκαν... για να μην πατήσουν νεκρό σκυλάκι

Κρήτη: Άγρια επίθεση σε Γερμανούς τουρίστες για μια προσπέραση!