Κοινωνία

“Γέφυρα ζωής” από την ομάδα ΔΙΑΣ για ηλικιωμένο άνδρα

Μία ακόμη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Πως κατάφεραν να σώσουν ηλικιωμένο άνδρα που είχε τραυματιστεί βαριά.

Μία ακόμη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους, ένας ηλικιωμένος, που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, στην πλατεία Ελευθερίας του Κορυδαλλού, βρίσκεται στη ζωή.

Αγώνα δρόμου καταβάλλουν οι αστυνομικοί για να καταφέρουν να σώσουν έναν τραυματία στον Κορυδαλλό. Κινητοποιούνται αμέσως μόλις

Ο Γιώργος Τσουράπης, Υαστυνόμος Β ανέφερε για το περιστατικό "Μας σταμάτησε μία κυρία η οποία ήταν εμφανώς αναστατωμένη και μας υπέδειξε ότι λίγο πιο κάτω στην πλατεία Ελευθερίας υπάρχει ένα άτομο, ένας ηλικιωμένος κύριος ο οποίος είναι τραυματισμένος και αιμορραγεί, έχει ακατάσχετη αιμορραγία από το κεφάλι".

Οι αστυνομικοί απομάκρυναν τον κόσμο από το σημείο.

"Ενημέρωσα το κέντρο άμεσης δράσης προκειμένου να προσέλθει σταθμός του ΕΚΑΒ και ο συνάδελφός μου ακινητοποίησε τον αυχένα του. Προσπάθησε του άσκησε πίεση στο τραύμα, προκειμένου να του σταματήσουμε την αιμορραγία".

Δύο κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του χειρουργικού στο Τζάνειο νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του.

Ενώ ο Θανάσης Μπούρος, Αστυφύλακας είπε πως "το θέμα ήταν να κερδίσουμε το στοίχημα με το χρόνο, να μεταφερθεί ο άνθρωπος γρήγορα στο νοσοκομείο. Δεν λογαριάζουμε ούτε το φόβο, ούτε το ρίσκο, ούτε τίποτα, προτεραιότητά μας έχει η ζωή των πολιτών".

Οι αστυνομικοί σημειώνουν πως συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν ανάλογα περιστατικά.

