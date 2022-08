Life

Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Σήμερα ο λαμπερός γάμος τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το πλήθος των καλεσμένων αναμένεται να λείπει η πρώην σύζυγος του Μπεν Άφλεκ, Τζένιφερ Γκάρνερ. Ποιος θα τους παντρέψει.

Όρκους αιώνιας αγάπης ετοιμάζονται να αλλάξουν σήμερα Σάββατο 20 Αυγούστου η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ στην Τζόρτζια των ΗΠΑ ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί ένα οικογενειακό μπάρμπεκιου.

Για την γαμήλια τελετή το ζευγάρι επιθυμούσε τον καλύτερο λειτουργό για τον γάμο του, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον διάσημο life coach και συγγραφέα, Τζέι Σέτι.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με την πρόβα το βράδυ της Παρασκευής αλλά, σύμφωνα με την Daily Mail, η μητέρα του Μπεν Άφλεκ έπεσε από μια αποβάθρα, χτύπησε το πόδι της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ ανέβαλαν για λίγο τις ετοιμασίες και μετέβησαν και οι ίδιοι στο νοσοκομείο μέχρι η μητέρα του ηθοποιού να κάνει ράμματα και να μπορέσει να φύγει.

Από το πλήθος των καλεσμένων αναμένεται να λείπει η πρώην σύζυγος του Μπεν Άφλεκ, Τζένιφερ Γκάρνερ, η οποία, σύμφωνα με το Hollywood Life, δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στο γάμο του ζευγαριού, καθώς θα βρίσκεται στο Τέξας για επαγγελματικούς λόγους.

«Η Τζένιφερ Γκάρνερ εργάζεται για μια ταινία στο Τέξας και δεν θα παρευρεθεί στη γαμήλια γιορτή της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ, αλλά τα παιδιά της θα είναι εκεί και είναι πολύ θετική γενικά για το όλο θέμα» είπε στενός συνεργάτης της ηθοποιού στο αμερικανικό Μέσο, «Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για εκείνη από την ευτυχία των παιδιών της, επομένως το γεγονός ότι νιώθουν ευπρόσδεκτα και άνετα και έχουν δεθεί με την J.Lo, την ευχαριστεί απόλυτα» συμπλήρωσε.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε ένα παρεκκλήσι στο Λας Βέγκας το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

“Λαμπάδιασε” αυτοκίνητο στην εθνική οδό (βίντεο)

Βάδην: Η Ντρισμπιώτη πήρε χρυσό μετάλλιο και στα 20 χλμ

Ξεψύχησε ο πατέρας που έπεσε από μπαλκόνι, μετά από καβγά με τον γιό του