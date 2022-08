Κοινωνία

Περιστέρι: Φωτιά σε καφετέρια (εικόνες)

Μεγάλες καταστροφές υπέστη η επιχείρηση, στην οποία ξέσπασε πυρκαγιά, μέσα στην νύχτα.

Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα, η φωτιά που εκδηλώθηκε την νύχτα σε καφετέρια, στο Περιστέρι.

Η καφετέρια βρίσκεται επί της λεωφόρου Τζον Κέννεντυ, στο Περιστέρι.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Οι φλόγες κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την επιχειρήση.

