Κικίλιας: η Ελλάδα είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός

Ποια είναι τα επόμενα βήματα που γίνονται για την περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, Βασίλη Κικίλια.

Στη φετινή επιτυχία του ελληνικού τουρισμού αλλά και στην περαιτέρω αναβάθμισή του μέσω συγκεκριμένης στρατηγικής που έχει χαράξει για το 2023 αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε άρθρο του στην εφημερίδα RealNews.

«Είναι εμφανές ότι η Ελλάδα ξεπερνά κάθε προσδοκία ως προς το τουριστικό της προϊόν για το 2022. Η χώρα είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός- και όχι μόνο- προορισμός για κάθε ταξιδιώτη καθώς προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε όσους την επισκέπτονται» τονίζει ο Υπουργός Τουρισμού, επισημαίνοντας ότι παρά τις μεγάλες αντιξοότητες που προκάλεσαν ο πόλεμος στην Ευρώπη, η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, η πανδημία, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κλπ, η Ελλάδα τα κατάφερε.

Ο Β. Κικίλιας αναφέρει ενδεικτικά την αύξηση των ταξιδιωτικών εσόδων τον Ιούνιο του 2022 έναντι του «ανέφελου» 2019, τις αφίξεις στα ελληνικά αεροδρόμια οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12% συγκριτικά με την προ πανδημίας περίοδο, την πέρα από κάθε προσδοκία πορεία του τουρισμού στα νησιά του ΝΑ Αιγαίου όπου την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με το ΄19, τις 5.000 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων καθώς και το ρεκόρ στις απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ.

«Όλα τα παραπάνω είναι προϊόν στρατηγικής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς με συνεισφορά και του ιδιωτικού τομέα. Μια εθνική προσπάθεια να ενισχυθεί από τον τουρισμό ο αγροτικός και εμπορικός κόσμος, ο κατασκευαστικός τομέας και τα εκατοντάδες επαγγέλματα που εφάπτονται με τον τουρισμό» υπογραμμίζει ο Υπουργός, τονίζοντας ότι στόχος είναι πάντα η στήριξη της μέσης ελληνικής οικογένειας που το έχει τόσο μεγάλη ανάγκη, ειδικά αυτή την περίοδο λόγω της κρίσης που βιώνει όλη η Ευρώπη.

Ο κ. Κικίλιας δίνει έμφαση, επίσης, στις προσπάθειες που έχουν ήδη αποδώσει αλλά και στα επόμενα βήματα που γίνονται για την περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όπως η προσέλκυση βορειοευρωπαίων συνταξιούχων τους φθινοπωρινούς και τους χειμερινούς μήνες.

«Η σεζόν φέτος ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί στο τέλος της χρονιάς, καθώς θα εκμεταλλευτούμε ακόμη και τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Η ενεργειακή κρίση ειδικά στη βόρεια Ευρώπη θα μπορούσε να αποτελέσει την ευκαιρία μας να φέρουμε το φθινόπωρο και τον χειμώνα βορειοευρωπαίους συνταξιούχους στην Ελλάδα, η οποία έχει έναν πολύ πιο γλυκό χειμώνα με πολύ μικρότερες ενεργειακά ανάγκες συγκριτικά με τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής ξεκινάμε περιοδείες στις χώρες αυτές από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα ως προς την περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ο Υπουργός Τουρισμού τονίζει ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν σε αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνοντας ότι οι πολλαπλές τουριστικές και ξενοδοχειακές επενδύσεις που γίνονται και θα γίνουν στη χώρα μας δίνουν ένα σαφώς ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο, έσοδα και θέσεις εργασίας, αλλά παράλληλα απαιτούν την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα και ένα ολιστικό σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το βιώσιμο τουρισμό, οι άξονες της στρατηγικής θα είναι η κυκλική οικονομία με έμφαση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των αποβλήτων (καθαρό νερό και αποχέτευση), η ηλεκτροκίνηση (κίνητρα αντικατάστασης, δίκτυα φόρτισης, carsharing), η αποσυμφόρηση σε οδικά δίκτυα και λιμάνια, ο τομέας της ενέργειας (διείσδυση ανανεώσιμων πηγών, ενεργειακή απόδοση), η εκπαίδευση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Στόχος των παραπάνω παρεμβάσεων, όπως υπογραμμίζει ο Υπουργός, είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως βιώσιμος τουριστικός προορισμός, η ένταξη του τουρισμού στο συνολικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και η δημιουργία βιώσιμης κουλτούρας στον κλάδο του τουρισμού.

«Αυτό είναι το όραμα μας για τον ελληνικό τουρισμό και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να το πετύχουμε. Το οφείλουμε στη χώρα, το οφείλουμε στα παιδιά μας» καταλήγει στο άρθρο του ο κ. Κικίλιας.

