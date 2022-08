Οικονομία

Ακρίβεια: Πόσο κοστίζει να αναθρέψεις ένα παιδί; Έρευνα υπολόγισε το ποσό

Ο υψηλός πληθωρισμός και η ακρίβεια τινάζουν στον αέρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Έρευνα του Brookings Institute για την Wall Street Journal δείχνει ότι οι το κόστος ανατροφής ενός παιδιού εκτινάσσεται σήμερα στις ΗΠΑ λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Πλέον για να φτάσει ένα παιδί στην ηλικία των 17 ετών πρέπει να δαπανηθούν πάνω από 300.000 δολάρια.

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο προσδιόρισε ότι ένα παντρεμένο ζευγάρι μεσαίου εισοδήματος με δύο παιδιά θα δαπανήσει 310.605 δολάρια – ή κατά μέσο όρο 18.271 δολάρια ετησίως – για να μεγαλώσει το μικρότερο παιδί του που γεννήθηκε το 2015 μέχρι την ηλικία των 17 ετών.

Ο υπολογισμός χρησιμοποιεί ως βάση μία παλιότερη κυβερνητική εκτίμηση προσαρμόζοντάς τη στις τάσεις του πληθωρισμού. Πρόκειται για αύξηση περισσότερο από 9%, σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, πριν δηλαδή οι ραγδαίες αυξήσεις των τιμών πλήξουν την οικονομία. Η εκτίμηση για το κόστος που χρειάζεται αναφέρεται σε μια σειρά δαπανών, όπως στέγαση, τροφή, ένδυση, υγειονομική περίθαλψη και παιδική φροντίδα, και λαμβάνει υπόψη και δραστηριότητες – κούρεμα, αθλητικό εξοπλισμό και μαθήματα χορού, μεταξύ άλλων.

Το κόστος ζωής θα κάνει πολλούς να το σκεφτούν δύο φορές για να κάνουν παιδί

«Πολλοί άνθρωποι θα το σκεφτούν δύο φορές πριν αποκτήσουν είτε το πρώτο είτε το επόμενο παιδί, επειδή όλα κοστίζουν περισσότερο», δήλωσε η Isabel Sawhill, ανώτερη συνεργάτης του Brookings, όπως γράφει το in.gr, προσθέοντας πως «Μπορεί επίσης να αισθάνονται ότι πρέπει να εργάζονται περισσότερο».

Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 8,5% τον Ιούλιο, από 9,1% τον προηγούμενο μήνα στις ΗΠΑ. Οι τιμές της βενζίνης και άλλων ενεργειακών προϊόντων μειώθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά οι τιμές των τροφίμων συνέχισαν να ανεβαίνουν. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 13,1% τον Ιούλιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ανέφερε το υπουργείο Εργασίας, προσθέτοντας πίεση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Οι υψηλές τιμές στο παντοπωλείο οδήγησαν την Τζένιφερ Σμιθ να γίνει… δημιουργική στα γεύματα. Οι Δευτέρες χωρίς κρέας και οι Πέμπτες που καθαρίζουν το ψυγείο είναι νέες προσθήκες στο οικογενειακό πρόγραμμα διατροφής. Ένα σάντουιτς με γαλοπούλα, ζυμαρικά που περίσσεψαν και σοταρισμένες πιπεριές και κρεμμύδια ήταν το μενού μια Πέμπτη βράδυ στο σπίτι στο Ράλεϊ.

Μονογονεϊκές και οικογένειες μειονοτήτων

Η αύξηση των εξόδων για την ανατροφή των παιδιών θα μπορούσε να επηρεάσει δυσανάλογα τις οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα, δήλωσε ο Dr. Sawhill, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού στα οικονομικά. Για έναν μονογονέα που κερδίζει 20.000 ή 30.000 δολάρια το χρόνο, το να διαθέσει τα επιπλέον χρήματα για ένα παιδί μπορεί αποδειχτεί εξαιρετικά δύσκολο, είπε.

Οι μαύρες οικογένειες είναι επίσης περισσότερο εκτεθειμένες στις διακυμάνσεις του πληθωρισμού, λένε οι οικονομολόγοι. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων του Ρίτσμοντ έδειξαν ότι οι μαύρες οικογένειες επηρεάζονται περισσότερο από τη μεταβλητότητα των τιμών, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει τα νοικοκυριά να προσδιορίσουν πόσα χρήματα θα αγοράσουν με τα χρήματα που κερδίζουν.

«Δεν έχει μείνει τίποτα για να κόψουμε», δήλωσε η κ. Μεντόζα, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος του Brown Mamas, ενός δικτύου περισσότερων από 6.500 μαύρων μητέρων στην περιοχή του Πίτσμπουργκ. «Κόβουμε σήμερα την καλωδιακή γιατί δεν μπορούμε να την αντέξουμε οικονομικά», είπε για τις προσπάθειες να μειώσει το κόστος του νοικοκυριού της.

Η Tamera Dixon, μητέρα ενός γιου στο Πίτσμπουργκ, δήλωσε ότι προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα, ακόμη και στον ύπνο της. «Αλλάζοντας προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, μειώνοντας το φαγητό έξω, βοηθώντας τον γείτονά σας, αγοράζοντας από το τοπικό σας παντοπωλείο, την τοπική σας αγορά αγροτών», δήλωσε η κ. Dixon. «Όταν έχεις κάνει όλα αυτά τα πράγματα φυσικά μόνο και μόνο για να επιβιώσεις, έχεις εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να «κόψεις» από κάπου.

