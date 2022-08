Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα: έσπευσαν πυροσβέστες με κλιμακοφόρο όχημα

Μεγάλη κινητοποίηση απο δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την φωτιά σε διαμέρισμα.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά απο ειδοποίηση για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα, επί της οδού Φυλής, στην Αθήνα.

Επί τόπου βρέθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες ενώ δεν χρειάστηκε να υπάρξει απεγκλωβισμός άλλων ενοίκων.

