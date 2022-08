Life

Θεσσαλονίκη: Ο Μίλτος Τεντόγλου έγινε γκράφιτι (βίντεο)

Η εικόνα του έλληνα αθλητή, δεσπόζει σε γκράφιτι τοίχο της Θεσσαλονίκης.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, έχει εντυπωσιάσει όχι μπονο με τις εντυπωσιακές του επιδόσεις και τα χρυσά μετάλλια, αλλά και με την προσωπικότητά του.

Ο χρυσός αθλητής από τα Γρεβενά, έγινε γκράφιτι σε τοίχο στη Θεσσαλονίκη, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου.

Ο καλλιτέχνης, Hlias Stylos Hayate σχεδίασε τη μορφή του 24χρονου αθλητή, στον εξωτερικό τοίχο του γηπέδου του Απόλλωνα Καλαμαριάς, να κρατά την ελληνική σημαία.

«Η αξία ενός ανθρώπου είναι οι νίκες του, και οι πιο ωραίες νίκες είναι οι νίκες εναντίον του ίδιου μας του εαυτού», έγραψε στα social media ο καλλιτέχνης.

