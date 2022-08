Life

Ρόμπερτ Ουίλιαμς: Ραγίζει καρδιές το βίντεο της κόρης του Ιλένιας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κόρη του θέλησε να τον αποχαιρετήσει με έναν ιδιαίτερο και αρκετά συγκινητικό τρόπο.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο έχει σκορπίσει τις τελευταίες ώρες η είδηση πως ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Τώρα, λίγες ώρες μετά την τραγική αυτή είδηση, η κόρη του Ιλένια Ουίλιαμς η οποία μάλιστα ακολουθεί τα χνάρια του στον χώρο της μουσικής, θέλησε να τον αποχαιρετήσει με έναν ιδιαίτερο και αρκετά συγκινητικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, η Ιλένια Ουίλιαμς δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο instagram ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται εκείνη μέσα στο σαλόνι του σπιτιού τους να τραγουδά ενώ δίπλα της ο Ρόμπερ Ουίλιαμς παίζει κιθάρα.

«Δεν φοβάμαι. Ξέρω ότι είσαι ακόμα εδώ. Ότι στέκεσαι δίπλα μου. Μπαμπά μου, μπαμπά μας».





Ειδήσεις σήμερα:

Πασχάλης Τερζής: Ο τραγουδιστής ποζάρει στο σπίτι του - Η σπάνια φωτογραφία

Βόλος: πέθανε η 18χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ

Φαλακρό: Πως έγινε η τραγωδία από κεραυνό σε ορειβατικό αγώνα (εικόνες)