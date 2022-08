Πολιτισμός

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από το άγγελμα του θανάτου του Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Συγκινούν οι αναρτήσεις των συναδέλφων και φίλων του.

Πέθανε πριν από λίγες ώρες ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

Το άγγελμα του θανάτου του, σε ηλικία 73 ετών, κοινοποίησε η τραγουδίστρια και προσωπική φίλη του Μπέσσυ Αργυράκη, μέσω αναρτήσεων της στα social media.

Στις αρχές Μαρτίου έγινε γνωστό, μέσω δημοσιεύματος της Espresso, ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει έναν προσωπικό "Γολγοθά", καθώς κάποιες ενοχλήσεις στο στομάχι αλλά και ανεβασμένοι οργανικοί δείκτες έδειξαν ότι ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς πρέπει να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Αμέσως, οι δικοί του άνθρωποι τον μετέφεραν εκεί, όπου χρειάστηκε να κάνει συνεχείς εξετάσεις για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που είχε προκύψει. Οι γιατροί τού συνέστησαν καθ’ όλη τη διάρκεια των θεραπειών να έχει δύναμη και θέληση για να φέρει εις πέρας τη δύσκολη θεραπεία. Ετσι κι έγινε. Ο ίδιος ούτε στιγμή δεν σταμάτησε να πιστεύει πως όλα θα περάσουν και σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει στο κοινό του. Μάλιστα, εδώ και μήνες απέφευγε οποιαδήποτε επικοινωνία με φίλους και

γνωστούς και μόνο η οικογένειά του έχει επαφή μαζί του.

"Καλο ταξιδι Ρομπερτ Ουιλιαμς. Με πολυ διακριτικοτητα εγραφα ολο αυτο το διαστημα για την περιπετεια της υγείας του σπουδαιου καλλιτεχνη. Πλεον θα τραγουδαει απο τον ουρανο διπλα στους αγγελους", έγραψε στο Facebook ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας, μετά την ενημέρωση του, όπως σημειώνει για τον θάνατο του Ρόμπερτ Ουίλιαμς από την Μπέσσυ Αργυράκη.

Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς - Όλο το βιογραφικό του

Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1949

Το 1977 συμμετείχε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς ήταν κιθαρίστας και τραγουδιστής της ροκ μπάντας Poll . Από το 1974 ήταν επίσης ενεργός τραγουδιστής ποπ και ροκ. Εκπροσώπησε την Ελλάδα με τρεις άλλους τραγουδιστές στον διαγωνισμό τραγουδιού της Γιουροβίζιον 1977 και έφτασε με το τραγούδι Μάθημα Σολφέζ στην πέμπτη θέση.

Το πρώτο του άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1974 με τίτλο "Robert Williams". To 1976 σημείωσε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι "Μίλα μου" από το άλμπουμ "Εσύ κι εγώ". Το τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση είχε κυκλοφορήσει από τον Δάκη.

Το 1991 ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς συνέβαλε σημαντικά στην τηλεοπτική σειρά "Η Λάμψη" του Νίκου Φώσκολου, για την οποία έγραψε τη μουσική και τους στίχους για πολλά τραγούδια, με σημαντικότερο το τραγούδι έναρξης με τίτλο "Μες στην προσευχή μου". Το άλμπουμ "Η Λάμψη" κυκλοφόρησε το 1992.

Ηταν επίσης ο δημιουργός του ύμνου της Νέας Δημοκρατίας.

Σε συνέντευξη του είχε πει σχετικά πως «Το Σεπτέμβρη του ΄82 έγραψα ένα τραγούδι με τίτλο «Οι κόκκινοι σκότωσαν την Ειρήνη και γινόταν αναφορά σ ένα τζάμπο που έριξαν οι Ρώσοι με πυραύλους. Το πρωτόπαιξα στο φεστιβάλ της ΟΝΝΕΔ στο Παγκράτι και από εκεί και πέρα έφτιαξα και άλλα τραγούδια τα οποία τα έδωσα σ ένα παραγωγό για να δει αν θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα δίσκο. Αυτός ήταν που μου έριξε την ιδέα να γράψω ένα τραγούδι, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά ως ύμνος της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι γράφτηκε το τραγούδι «Νέα Δημοκρατία». Δεν έχει τραγουδηθεί από εμένα. Το τραγούδησε ο Βίκτωρας Πολυδώρου μαζί με τη Λία Βίσση. Εγώ με κάποιους άλλους έκανα φωνητικά».

Ο ίδιος, είχε πει για την πορεία του στο τραγούδι: ''Μετά τους Pol, όταν διαλύθηκαν, ακολουθεί η προσωπική μου καριέρα. Έλαβα μέρος αρκετές φορές στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και με την Μπέσσυ Αργυράκη το 1975 πήγαμε με το τραγούδι «Σαν ένα όνειρο», όπου σαρώσαμε όλα τα βραβεία.''

Μάλιστα Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέσσυ Αργυράκη είχαν και σχέση, όπως έχει αποκαλύψει: ''Το 1977 πήγαμε στη Eurovision με το «Μάθημα σολφέζ» και ο δεσμός ήρθε γύρω στο ’78. Ήμασταν μαζί για έξι χρόνια. Χωρίσαμε γιατί όλα έχουν μια πορεία. Η δική μας πορεία ήταν ο χωρισμός, όμως δεν πάψαμε ποτέ να είμαστε φίλοι. Ακόμα και τα παιδιά μας είναι και φίλοι και συνεργάτες στη μουσική.''

Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς είχε κάνει δύο γάμους. ''Ο πρώτος γάμος ήταν το 1976 και ο δεύτερος το 1986, από τον οποίο απέκτησα τρία παιδιά'', έχει αναφέρει ο ίδιος. Ο γιος του Αλέξανδρος έχει τελειώσει νομική, ενώ ασχολείται και με τη μουσική, η κόρη του Μάρθα αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Σχολή Ιωαννίνων , αλλά είναι και εκπληκτική τραγουδίστρια, ενώ η άλλη κόρη του, Ιλένια, έχει γίνει γνωστή από την παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών.

"Αντίο αγαπημένε μου,μελωδε της καρδιάς μου,Άγγελε επί της γης...Τώρα θα τραγουδάς από κει ψηλά κι εμείς θα σε ακούμε για πάντα..", έγραψε στο Instagram η Μπέσσυ Αργυράκη.

