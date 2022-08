Πολιτική

Σκληρή κόντρα Ηγουμενίδη – αστυνομικών για την τροχαία παράβαση

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει σκοπιμότητα. «Μας απείλησε με μεταθέσεις» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι αστυνομικοί. Η παράβαση, η αφαίρεση των πινακίδων και η κόντρα που ξέσπασε.

Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ηγουμενίδης με ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι αυτός είναι ο πολιτικός στον οποίο αναφέρεται η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων και αφορά σε περιστατικό επικίνδυνης οδήγησής του στον ΒΟΑΚ.

Το περιστατικό σύμφωνα και με σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, συνέβη χθες το μεσημέρι στο 18,5ο χλμ της εθνικής οδού Χανίων – Ρεθύμνου όταν αστυνομικοί διαπίστωσαν παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής (κίνηση στο αντίθετο ρεύμα), από όχημα το οποίο οδηγούσε ο βουλευτής, χωρίς να φέρει άδεια κυκλοφορίας οχήματος κατά την ώρα του ελέγχου. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο εν λόγω περιστατικό, εφαρμόστηκε η κείμενη νομοθεσία και βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες στον Κ.Ο.Κ. παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τους αστυνομικούς.

Σήμερα το απόγευμα, με την ανακοίνωσή του ο κ. Ηγουμενίδης παραθέτει τη δική του θέση και εκδοχή σχετικά με όσα καταγγέλθηκαν από την ένωση αστυνομικών υπαλλήλων Χανίων:

Με έκπληξη διάβασα το Δελτίο Τύπου της 21ης Αυγούστου 2022, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων.

Αγαπητοί κύριοι αναφέρεστε σε μένα. Την 20η Αυγούστου 2022 καθώς οδηγούσα προς Χανιά με σταμάτησε ένα περιπολικό. Μόλις με πλησίασε ο αστυνομικός μου ζήτησε άδεια κυκλοφορίας, άδεια ικανότητας οδηγού, ταυτότητα και ασφάλεια. Τους έδωσα τα έγγραφα και μεταξύ αυτών την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος σε φωτοαντίγραφο. Μου δήλωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν το φωτοαντίγραφο και θέλουν το πρωτότυπο. Τότε τους ανέφερα ότι το αυτοκίνητο είναι βουλευτικό και αυτά είναι τα έγγραφα που μου έχουν χορηγηθεί ως νομιμοποιητικά του αυτοκινήτου έγγραφα από τη Βουλή των Ελλήνων.

Τότε ο ένας αστυνομικός απομακρύνθηκε, κάλεσε κάποιον στο τηλέφωνο και μίλησε, γύρισε και άρχισε να συμπληρώνει μία κλήση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα για ποιο λόγο με σταμάτησαν. Συμπλήρωσε την κλήση και με κάλεσε να την υπογράψω. Ανέφερε ότι πάτησα διπλή διαχωριστική γραμμή και ότι δεν έφερα μαζί μου την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Του ζήτησα να συμπληρώσει ότι επέδειξα φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας και αρνήθηκε.

Μόλις υπέγραψα την κλήση ο δεύτερος αστυνομικός προχώρησε και αφαίρεσε τις πινακίδες του οχήματος ενώ ο πρώτος κράτησε την άδεια ικανότητας οδήγησης. Τον ρώτησα γιατί αφαιρεί τις πινακίδες και μου απάντησε λόγω του γεγονότος ότι δεν έφερα την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Υπέβαλλα τις ενστάσεις μου, αναφέροντάς του ότι μπορούν άμεσα από το σύστημα να εξακριβώσουν την αλήθεια των λεγομένων μου για το όχημα, όμως αντιλήφθηκα ότι ήταν προαποφασισμένη η στάση τους από τη στιγμή που πληροφορήθηκαν την ιδιότητά μου και μίλησαν στο τηλέφωνο. Έτσι αποχώρησα για τον προορισμό μου.

Μετά από αυτό δεν ξαναείδα τους αστυνομικούς, ούτε και τους ξαναμίλησα. Τον κο Ξανθουδάκη βέβαια ούτε τον γνωρίζω, ούτε έχω συνομιλήσει ποτέ μαζί του.

Τα όσα είδα στο δελτίο τύπου της Ένωσης Αστυνομικών σήμερα μου προκάλεσαν αφενός έκπληξη και αφετέρου οργή.

Οργή για το γεγονός ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων αποφάσισε σήμερα ν’ ασχοληθεί μαζί μου διαστρεβλώνοντας γεγονότα και καταστάσεις και ισχυριζόμενη γεγονότα ψευδή που ουδέποτε έλαβαν χώρα. Αν εγώ ως βουλευτής έλαβα τέτοια αντιμετώπιση από την Αστυνομία ο κάθε ένας από τους πολίτες που θα το διαβάσουν μπορεί εύκολα να διαπιστώσει την αλήθεια των καθημερινών καταγγελιών κατά των Αστυνομικών για αυθαιρεσία και βία κατά πολιτών.

Τρία ερωτήματα: Πώς πληροφορηθήκατε αυτά που αναφέρετε στο δελτίο σας; Είναι γεγονός άξιο ανακοίνωσης; Τι άλλο υπάρχει που εγώ αγνοώ και εσείς ως μη παρόντες γνωρίζετε, που επέβαλλε την ανακοίνωσή σας;

Αλήθεια, ποια είναι η θέση της λαλίστατης σήμερα ένωσής σας για τις παρακρατικές παρακολουθήσεις που ταλανίζουν τη χώρα ή μήπως για σας αυτές δεν έχουν περάσει ανεπιστρεπτί;

Από την Αριστερά έγινε αγώνας για να περάσει ανεπιστρεπτί η περίοδος που οι κομματάρχες της δεξιάς εκβίαζαν και απειλούσαν τους Έλληνες πολίτες με δυσμενείς μεταθέσεις.

Έχοντας και την προσωπική εμπειρία του πατέρα μου και των προσωπικών διώξεων που υπέστη για τις πεποιθήσεις του δεν ταιριάζει ούτε στο ήθος μου ούτε στην ηθική μου ούτε στην κουλτούρα μου ως αριστερός να απειλώ με μεταθέσεις και να κάνω τα όσα μου καταλογίζετε.

Αυτή είναι η αλήθεια και την καταθέτω για τους ανθρώπους που με γνωρίζουν, γνωρίζουν το ήθος και την αξιοπρέπειά μου, και όχι ως απάντηση στις αθλιότητες του Δελτίου Τύπου της Ένωσής σας.

Η ανακοίνωση των αστυνομικών υπαλλήλων Χανίων νωρίτερα:

Την 20/08/2022 συνάδελφοί μας από το Τ.Τ. Β.Ο.Α.Κ. (κλιμάκιο Χανίων) έκαναν το “έγκλημα” και σταμάτησαν βουλευτικό όχημα στην περιοχή του Κοιλιάρη και συγκεκριμένα στο 18,5 χλμ Ν.Ε.Ο. Χανίων – Ρεθύμνου το οποίο ενήργησε απανωτές προσπεράσεις σε σημείο που, όχι μόνο απαγορεύεται, αλλά και έβαζε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων οδηγών αυτοκινήτων και χρηστών της οδού.

Οι συνάδελφοι μας προχώρησαν στις ΝΟΜΙΜΕΣ ενέργειες, επιβάλλοντας το σχετικό πρόστιμο και αφαιρώντας τις πινακίδες. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι μόνο δεν αποδέχτηκε το πρόστιμο ως όφειλε, αλλά θυμίζοντας άλλες εποχές ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΙ άρχισε να απειλεί τους συναδέλφους μας.

Μάλιστα ακόμα και ο Διοικητής της Υπηρεσίας, Α/Β ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος, δέχθηκε τηλεφώνημα για το εν λόγω περιστατικό και απειλήθηκε τόσο αυτός όσο και αστυνομικοί της Υπηρεσίας του με μετάθεση.

Αντί λοιπόν η Φυσική και Πολιτική Ηγεσία να συγχαρεί τους αστυνομικούς για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν και για το ότι ενήργησαν χωρίς καμία διάκριση φτάνουμε στο σημείο να απειλούνται με μετάθεση.

Την ώρα που η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων αποτελεί βασικό στόχο των αρχών για το πολύπαθο από αυτή την άποψη νησί μας, είναι πέρα από κάθε λογική η απόπειρα από ορισμένους υπονόμευσης αυτής της προσπάθειας υπό τον μανδύα απειλών.

Εμείς θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον πολίτη και να αγωνιζόμαστε καθημερινά για αυτό που προέχει, δηλαδή την ασφάλεια του. Έχουμε κουραστεί από τα τόσα θανατηφόρα που έχουν γίνει σε αυτόν τον καταραμένο δρόμο και ελπίζουμε κάποιοι να αντιληφθούν ότι ο θάνατος δεν κάνει εξαιρέσεις. Τότε και μόνο τότε ίσως ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο για την οδική ασφάλεια στο νησί μας.

