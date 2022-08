Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα: Με το δεξί… οι πρωταθλητές

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε για σχεδόν 1 ώρα παιχνιδιού, αλλά ο Βαλμπουενά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και η συνέχεια ήταν ευκολότερη για τους γηπεδούχους.

Με νίκη ξεκίνησε ο Ολυμπιακός την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τέρματα του Ματιέ Βαλμπουενά στο 57ο λεπτό και του Λαζάρ Ραντζέλοβιτς στο 74ο. Ήταν η πρώτη νίκη με το νέο προπονητή της ομάδας, Κάρλος Κορμπεράν, στον πάγκο.

Οι πρωταθλητές μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς και μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο δημιούργησαν αρκετές φορές τις προϋποθέσεις για ένα γκολ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία τους δημιουργήθηκε στο 6΄ με σέντρα του Βαλμπουενά και κεφαλιά του Χασάν στο οριζόντιο δοκάρι του Πριορ.

Όσο περνούσε ο χρόνος το γκολ δεν ερχόταν, ήταν φυσιολογικό να «κοπάσει» η ορμή του Ολυμπιακού. Μάλιστα κινδύνευσε να βρεθεί ξαφνικά πίσω στο σκορ όταν σε μια παράλληλη μπαλιά του Λιάσου ο Κώστας Μανωλάς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Όμως το γκολ ακυρώθηκε καθώς στο ξεκίνημα της φάσης ο παίκτης του ΠΑΣ ήταν οφσάιντ.

Γενικά από το 30΄ και μετά ο Ολυμπιακός παρουσίασε την ίδια προβληματική εικόνα που είχε και στους ευρωπαϊκούς αγώνες του. Έλειπε η δημιουργικότητα, οι αυτοματισμοί, η ταχύτητα σκέψης και ο Κορμπεράν προσπάθησε με αλλαγές να διορθώσει την κατάσταση.

Σιγά σιγά αυτό απέφερε καρπούς και στο 57΄ από τη σέντρα του Άβιλα ο Ματιέ Βαλμπουενά σκόραρε με κεφαλιά. Το γκολ αυτό ήταν ό,τι χρειαζόταν ο Ολυμπιακός για να αποτινάξει το άγχος και να διαχειριστεί τις ιδιαίτερες συνθήκες της πρεμιέρας, δεδομένου ότι ακολουθεί (25/8) η ρεβάνς με τον Απόλλωνα Λεμεσού για τα πλέι οφ του Europa League.

Έτσι, παρότι πέρασε περίπου ένα δεκάλεπτο στο οποίο ο ΠΑΣ έκανε αισθητή την παρουσία του επιθετικά, οι γηπεδούχοι βρήκαν την ευκαιρία και «καθάρισαν» το ματς στο 74΄. Από πάσα του Ελ Αραμπί ο Ραντζέλοβιτς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, «κλείδωσε» τη νίκη και έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα του να κάνει από το σημείο εκείνο και έως το τέλος, συντήρηση δυνάμεων ενόψει του αγώνα της προσεχούς Πέμπτης.

Διαιτητής: Μανούχος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν): Βατσλίκ, Μανωλάς (79΄ Μπα), Σισέ, Ανδρούτσος (46΄ Άβιλα), Κούτρης, Αγκιμπού Καμαρά, Μπουχαλάκης (53' Εμβιλά), Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Ντε Λα Φουέντε (64΄ Μασούρας), Χασάν (53΄ Ελ Αραμπί)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Πρίορ, Σόρια, Εραμούσπε, Παντελάκης (35΄ λ.τρ. Μπαγκαλιάνης), Κιάκος, Καραχάλιος, Μπιλμπάο, Λιάσος (79΄ Ριένστρα), Μέντες (61΄ Τζίμας), Λώλης (61΄ Παμλίδης), Κόντε (78΄ Σταματελόπουλος)

