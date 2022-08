Πολιτική

Παρακολουθήσεις - ΠΑΣΟΚ: Αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών

Ποιοι ζητά το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, να κληθούν σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τι αναφέρει η επιστολή.

Να συγκληθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητεί το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της επιτροπής Αθανάσιο Μπούρα.

Με αιχμή την παρακολούθηση του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι παρά τις απομακρύνσεις Κοντολέων - Δημητριάδη, η θεσμική εκτροπή παραμένει, «η παραβίαση της συνταγματικής νομιμότητας βοά, η υπονόμευση κάθε έννοιας απορρήτου των επικοινωνιών διαβρώνει δικαιώματα και αξίες, τα ερωτήματα γιγαντώνονται και όσο κρύβονται στο σκοτάδι πρόσωπα και ευθύνες, η Δημοκρατία, καχεκτική, θα περιμένει την επόμενη αμφισβήτησή της».

Ζητεί να κληθούν σε ακρόαση:

α) ο νέος διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Θεμιστοκλής Δεμίρης

β) ο καθαιρεθείς διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ακλόνητα σιωπηλός κατά την πρώτη εξέτασή του για όσα ενήργησε για τις «νόμιμες» επισυνδέσεις κ Παναγιώτης Κοντολέων

γ) η αρμόδια για την ΕΥΠ εισαγγελέας εφετών κ. Βασιλική Βλάχου, καθώς αναπόσπαστο κεφάλαιο της υπόθεσης των υποκλοπών αποτελούν οι εισαγγελικές διατάξεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και η αιτιολογία που τις συνοδεύει

δ) ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, κ Γρηγόρης Δημητριάδης καθώς αυτός φέρεται ότι διατηρούσε τη γραμμή επικοινωνίας με τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ,

ε) ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών κ Χρήστος Ράμμος.

«Την πολιτική πρέπει να καθοδηγεί η ηθική της ευθύνης . Είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε, πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι συνέβη στην θλιβερή για την πολιτική μας ζωή τρέχουσα υπόθεση των παρακολουθήσεων, τα γεγονότα, τους πρωταγωνιστές, τα κίνητρα, τις επιδιώξεις αφανών και φανερών κέντρων.», τονίζεται στην επιστολή.

Ολόκληρη η επιστολή:

Προς

Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

κ. Αθανάσιο Μπούρα.

Αθήνα 22/8/2022

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την αποκάλυψη της απόπειρας παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Νίκου Ανδρουλάκη, με το κακόβουλο λογισμικό Predator, ζητήσαμε τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και την πρόσκληση σε ακρόαση ενώπιον αυτής του τότε διοικητή της ΕΥΠ και του προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

Η συνεδρίαση της Επιτροπής και η ακρόαση των παραπάνω προσώπων, παρισταμένων και των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας, έλαβε χώρα την 29η Ιουλίου 2022.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μέσα από μια ενδιαφέρουσα εναλλαγή αποκαλυπτικών πληροφοριών, ένοχων σιωπών και επιμελών αποκρύψεων, γεννήθηκαν νέα και κρίσιμα ερωτήματα για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, όχι μόνον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, αλλά και δημοσιογράφων και κομμάτων.

Προτού παρέλθει ικανός χρόνος από την 29η Ιουλίου και εν μέσω καταιγισμού εντυπώσεων, ερωτημάτων και διαβημάτων, πληροφορηθήκαμε έκπληκτοι, πολίτες και κόμματα, από τα χείλη του εποπτεύοντος την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πρωθυπουργού, ότι από το τέλος Σεπτεμβρίου του 2021 ο Νίκος Ανδρουλάκης τελούσε σε καθεστώς παρακολουθήσεων των τηλεφωνικών του επικοινωνιών, ύστερα από την έκδοση σχετικής διατάξεως της αρμόδιας για την ΕΥΠ εισαγγελέως εφετών, με την γενική και αόριστη επίκληση λόγων «εθνικής ασφάλειας». Η επισύνδεση στο τηλέφωνο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, άλλως η «νόμιμη» συνακρόαση από τις μυστικές υπηρεσίες των συνομιλιών εκλεγμένου πολιτικού και αρχηγού κόμματος, αποτελεί πρωτοφανή θεσμική εκτροπή, συντελεσθείσα κατά παράβαση του Συντάγματος και του νόμου.

Οι συνέπειες της ομολογίας του έχοντος την άμεση ευθύνη για την ΕΥΠ πρωθυπουργού, ήταν να οδηγηθούν σε απομάκρυνση από τη θέση τους ο διοικητής της ΕΥΠ κ. Κοντολέων και ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού κ. Δημητριάδης. Τίποτε περισσότερο, δηλαδή, από μια σύντομη εκφορά του «απεταξάμην».

Η θεσμική, όμως, εκτροπή παραμένει, η παραβίαση της συνταγματικής νομιμότητας βοά, η υπονόμευση κάθε έννοιας απορρήτου των επικοινωνιών διαβρώνει δικαιώματα και αξίες, τα ερωτήματα γιγαντώνονται και όσο κρύβονται στο σκοτάδι πρόσωπα και ευθύνες, η Δημοκρατία, καχεκτική, θα περιμένει την επόμενη αμφισβήτησή της.

Κύριε πρόεδρε,

Την πολιτική πρέπει να καθοδηγεί η ηθική της ευθύνης . Είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε, πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι συνέβη στην θλιβερή για την πολιτική μας ζωή τρέχουσα υπόθεση των παρακολουθήσεων, τα γεγονότα, τους πρωταγωνιστές, τα κίνητρα, τις επιδιώξεις αφανών και φανερών κέντρων.

Μόνον έτσι, με την αλήθεια πλήρη και ακέραιη, μπορούμε να προστατεύσουμε τη Δημοκρατία, θωρακίζοντάς την με όλα τα αναγκαία μέσα.

Ζητούμε, γι’ αυτό, την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, εντός της τρέχουσας εβδομάδας, σε συνέχεια της από 29 Ιουλίου 2022 συνεδρίασής της, στην οποία θα κληθούν σε ακρόαση:

α) ο νέος διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Θεμιστοκλής Δεμίρης

β) ο καθαιρεθείς διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ακλόνητα σιωπηλός κατά την πρώτη εξέτασή του για όσα ενήργησε για τις «νόμιμες» επισυνδέσεις κ Παναγιώτης Κοντολέων

γ) η αρμόδια για την ΕΥΠ εισαγγελέας εφετών κ. Βασιλική Βλάχου, καθώς αναπόσπαστο κεφάλαιο της υπόθεσης των υποκλοπών αποτελούν οι εισαγγελικές διατάξεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και η αιτιολογία που τις συνοδεύει

δ) ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, κ Γρηγόρης Δημητριάδης καθώς αυτός φέρεται ότι διατηρούσε τη γραμμή επικοινωνίας με τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ,

ε) τέλος, ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών κ Χρήστος Ράμμος .

