Κακοκαιρία: σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική - Οδηγίες προς τους πολίτες από τη ΓΓΠΠ

Πού θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Το συμβουλεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρησιακών σχεδίων αν χρειαστεί, έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα, για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες, καθώς, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα, κατά τη διάρκεια των φαινομένων, από ενισχυμένους ριπαίους ανέμους, από αύριο Τρίτη έως και την Παρασκευή.

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επίσης, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, ενώ έχει εκδώσει μια σειρά οδηγίες για την αποφυγή κινδύνων και δυσάρεστων επιπτώσεων, κυρίως στις περιοχές που προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων.

Οδηγίες για την ασφάλεια των πολιτών

Ειδικότερα επισημαίνεται στους πολίτες:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

* Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

* Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

* Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

* Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

* Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

* Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

* Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

* Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

* Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

* Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

* Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

* Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (πχ αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ).

* Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

* Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

* Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, αναφορικά με την προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα οι πολίτες μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και τους λογαριασμούς του στα social media, ενώ για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ, www.astynomia.gr, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr. Για τον καιρό μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από την ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Από την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία παρακαλούνται οι πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Οι προβλέψεις της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα, κατά τη διάρκεια των φαινομένων, από ενισχυμένους ριπαίους ανέμους, προβλέπεται από αύριο Τρίτη έως και την Παρασκευή.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε ώρες εκτός της κλασικής αστάθειας (μεσημέρι-απόγευμα) και θα επηρεάσουν όχι μόνο την ηπειρωτική αλλά και τη νησιωτική χώρα και κυρίως το Αιγαίο. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα δεχτούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η βόρεια Εύβοια, το βόρειο Αιγαίο και η Χαλκιδική, κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Πιο αναλυτικά:

* Αύριο Τρίτη (23-08-2022) κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

* Την Τετάρτη (24-08-2022) τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν και θα επηρεάσουν από νωρίς το πρωί την ανατολική ηπειρωτική και νησιωτική χώρα (εκτός από τα Δωδεκάνησα) και το μεσημέρι-απόγευμα τα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

* Την Πέμπτη (25-08-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

* Την Παρασκευή (26-08-2022), σύμφωνα με τα ως τώρα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στις παραπάνω περιοχές αλλά προοδευτικά θα εξασθενήσουν.

