Βουλή – παρακολουθήσεις: Την Παρασκευή η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Πότε θα συνεδριάσει η επιτροπή θεσμών και διαφάνειας για τον διορισμό του νέου διοικητή της ΕΥΠ. Τι θα γίνει με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής.

Την Τετάρτη 24 Αυγούστου πρόκειται να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ενώ για την Παρασκευή 26 Αυγούστου προγραμματίστηκε η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, όπως αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Συγκεκριμένα, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε:

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου αναμένεται να διεξαχθεί η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τις υποκλοπές, σύμφωνα με την απόφαση της διάσκεψης των προέδρων.

Επίσης, την Τετάρτη 24 Αυγούστου θα συνεδριάσει η επιτροπή θεσμών και διαφάνειας για τον διορισμό του νέου διοικητή της ΕΥΠ , Θ. Δεμίρη.

, Θ. Δεμίρη. Τέλος, την επόμενη Δευτέρα 29 Αυγούστου θα διεξαχθεί στην ολομέλεια της Βουλής συζήτηση για την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής, με βάση το αίτημα που ήδη έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Σύμφωνα με πηγές της πλειοψηφίας, η πρόθεση της ΝΔ είναι η χρονική διεύρυνση της έρευνας της εξεταστικής επιτροπής με στόχο τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΥΠ, ενώ εκφράστηκε η εκτίμηση ότι η πρόταση αυτή δημιουργεί συναίνεση, πχ από το ΚΚΕ που ζητά διερεύνηση της υπόθεσης παρακολουθήσεων από 6ετίας.

Πηγές κομμάτων της αντιπολίτευσης σημείωναν – σύμφωνα με το ΑΠΕ - ότι η συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ακρόαση των εμπλεκομένων στην υπόθεση, θα έπρεπε να προηγηθεί της συζήτησης των αρχηγών στην ολομέλεια της Βουλής, αλλά η σχετική πρότασή τους δεν έγινε δεκτή. Εξάλλου, πηγές της πλειοψηφίας σημείωναν ότι η ΝΔ ενδεχομένως ζητήσει την πρόσκληση και άλλων προσώπων σε ακρόαση από την ίδια επιτροπή.

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητική πλειοψηφία θέλουν να κουκουλώσουν την υπόθεση

To ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ σχολίασε τις αποφάσεις της Διάσκεψης των προέδρων στη Βουλή κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιλέγει τη στείρα τοξική πολιτική αντιπαράθεση με τελικό στόχο τη συγκάλυψη.

Όπως αναφέρει το Γραφείο Τύπου του κόμματος στη Διάσκεψη των Προέδρων έπεσε και το τελευταίο φύλλο συκής.

«Η κυβερνητική πλειοψηφία απέναντι σε όλα τα κόμματα επέβαλε να προηγηθεί η προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών και όχι να συγκληθεί αμέσως η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως ζήτησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, προκειμένου να κατατεθούν όλα τα στοιχεία για την αντισυνταγματική παρακολούθηση από την ΕΥΠ του Προέδρου του Κινήματος Νίκου Ανδρουλάκη και την χρήση του Predator στην Ελλάδα από τα πρόσωπα που ο κ. Μητσοτάκης απέπεμψε ως πολιτικά υπεύθυνους, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη και τον πρώην Διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα, τους αρμόδιους Υπουργούς, τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο, το νέο Διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη και την αρμόδια για την ΕΥΠ εισαγγελέα εφετών Βασιλική Βλάχου», προσθέτει στο σχόλιό της η Χαριλάου Τρικούπη, ενώ υποστηρίζει ότι «ο Πρωθυπουργός ψάχνει σωσίβιο σε μια κοκορομαχία χωρίς στοιχεία με τον κ. Τσίπρα, ενώ εμείς αντίθετα θα επιμείνουμε στη συζήτηση με στοιχεία, ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια».

Διερωτάται το ΠΣΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αν η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση θα γίνει βάσει των ανυπόστατων διαρροών του Μεγάρου Μαξίμου και χωρίς να έχουν ενημερώσει τη Βουλή οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης;

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επιμένει στη θεσμική συμπεριφορά και στη διαφάνεια, για να έρθει η αλήθεια στο φως και οι υπαίτιοι θα αποκαλυφθούν γιατί είναι ζήτημα Δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία προσπάθεια κουκουλώματος όσο και αν το επιχειρούν ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν νοείται να θεωρείται κανονικότητα η παράνομη συνακρόαση μέσω ΕΥΠ αλλά και η βιντεοσκόπηση μέσω Predator πολιτικών και δημοσιογράφων εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς».

Δήλωση του Θανάση Παφίλη, μέλους της ΚΕ και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, μετά τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής: Το ΚΚΕ στηρίζει τη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής που θα εξετάσει και την υπόθεση Ανδρουλάκη και την υπόθεση άλλων δημοσιογράφων και την υπόθεση έξι χρόνων από την παρακολούθηση των γραφείων της ΚΕ του ΚΚΕ. Το πιο σημαντικό θεωρούμε, πέρα από τις προσπάθειες που θα κάνουμε, όπως κάνουμε πάντα, για να χυθεί άπλετο φως, όσο είναι δυνατόν, είναι να αναδειχθεί το τερατώδες θεσμικό πλαίσιο που όχι μόνο δεν προστατεύει αλλά καταργεί οποιοδήποτε απόρρητο και οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα. Για αυτό τα υπόλοιπα κόμματα δεν βγάζουν άχνα, γιατί το έχουν ψηφίσει όλοι και τώρα επικεντρώνονται στο να ρίχνουν ευθύνες ο ένας στον άλλο.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη στάση του ΚΚΕ στην πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ο Θ. Παφίλης απάντησε: “Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, γιατί είναι λίγο ασαφή τα πράγματα. Δεν αποκλείουμε να καταθέσουμε και δικιά μας ξεχωριστή πρόταση και να απαιτήσουμε να συμπεριληφθεί, αφού όλοι θέλουν φως και διαφάνεια άπλετη, εντός ή εκτός εισαγωγικών, και να την συμπεριλάβουν και στην τελική πρόταση.





