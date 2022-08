Κοινωνία

Κορινθία: 6χρονη πνίγηκε μπροστά στα μάτια του πατέρα της

Το κοριτσάκι είχε πάει για μπάνιο με τον πατέρα της στην περιοχή Καλαμάκι. Οι γονείς της δίνουν κατάθεση στο Λιμεναρχείο.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επίσκεψη στην παραλία μιας εξάχρονης, η οποία συνοδευόταν από τον πατέρα της. Η βουτιά της έμελλε να είναι η τελευταία, με τον άτυχο πατέρα να αντικρίζει πνιγμένη την κόρη του.

Το κοριτσάκι μπήκε στη θάλασσα, στο Καλαμάκι Κορινθίας, για βουτιά και υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, πνίγηκε. Άμεσα ενημερώθηκε ασθενοφόρο όπου έσπευσε στο σημείο με δύο διασώστες. Οι ίδιοι έκαναν ό,τι είναι δυνατόν για να το επαναφέρουν στη ζωή.

Στη συνέχεια, μετέφεραν το εξάχρονο κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Κορίνθου όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της.

Αυτή τη στιγμή, οι γονείς της εξάχρονης δίνουν καταθέσεις στο λιμεναρχείο Iσθμίας που έχει αναλάβει και την προανάκριση.

