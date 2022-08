Παράξενα

Ουγγαρία: απολύθηκαν μετεωρολόγοι επειδή προέβλεψαν κακοκαιρία που δεν ήρθε

Λόγω της πρόβλεψης είχε ακυρωθεί γιορτή για εθνική επέτειο της χώρας.

Η πρόεδρος της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NMS) της Ουγγαρίας και ο αναπληρωτής της απολύθηκαν σήμερα, δύο ημέρες αφότου, λόγω της κακοκαιρίας που είχαν προβλέψει, ακυρώθηκε μια γιορτή με πυροτεχνήματα στη Βουδαπέστη με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας.

Η Κορνέλια Ράντιτς και ο Γιούλα Χόρβατ απολύθηκαν από τον υπουργό Τεχνολογιών και Βιομηχανίας Λάζλο Πάλκοβιτς, στον οποίο υπάγεται η NMS. Στην ανακοίνωση του υπουργείου δεν δίνεται καμία εξήγηση για την απόφαση αυτή.

Χθες ωστόσο τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης επέκριναν δριμύτατα τη μετεωρολογική υπηρεσία επειδή προέβλεψε καταιγίδες και ριπές ανέμου με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η γιορτή του Σαββάτου.

«Έδωσαν παραπλανητικές πληροφορίες για την σφοδρότητα της κακοκαιρίας, κάτι που οδήγησε σε λανθασμένες αποφάσεις την ομάδα ασφαλείας» σχολίασε η διαδικτυακή εφημερίδα Origo.

Το 2006 η Ουγγαρία βυθίστηκε στο πένθος αφού μια καταιγίδα που ξέσπασε κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι και εκατοντάδες άλλοι να τραυματιστούν, λόγω του πανικού που προκλήθηκε στο πλήθος το οποίο είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει το θέαμα στις όχθες του Δούναβη.

Η NMS ζήτησε συγγνώμη την Κυριακή, επικαλούμενη για το λάθος τον «παράγοντα της αβεβαιότητας» που είναι «σύμφυτος με το επάγγελμα του μετεωρολόγου».

Αντιδρώντας στην απόλυση των επιστημόνων, ο φιλελεύθερος Άντρας Φεκέτε-Γκιορ ειρωνεύτηκε, σε ανάρτησή του στο Facebook: «Δεν κατάφεραν να προξενήσουν τον επιθυμητό καιρό, τους πέταξαν έξω. Όχι, δεν είμαστε σε δικτατορία της κεντρικής Ασίας. Αυτή είναι η Ουγγαρία του Fidesz», του κυβερνώντος κόμματος.

Η εκδήλωση –που διαφημίζεται ως «η μεγαλύτερη στην Ευρώπη»– με τη ρίψη πυροτεχνημάτων για τον εορτασμό της χιλιετούς ιστορίας του ουγγρικού κράτους, αναβλήθηκε για τις 27 Αυγούστου. Η αντιπολίτευση είχε ζητήσει τον Ιούλιο να ακυρωθεί τελείως, κάνοντας λόγο για «αχρείαστη σπατάλη χρημάτων» σε μια περίοδο που η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν απαιτεί από τους πολίτες να καταβάλουν προσπάθεια για να ξεπεραστεί η δύσκολη οικονομική κατάσταση.

