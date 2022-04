Κόσμος

Ουγγαρία: Πολύνεκρη σύγκρουση φορτηγού με τρένο (εικόνες)

Φορτηγό που μετέφερε εργάτες, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και συγκρούστηκε με τρένο, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν βαγόνια.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν όταν ένα ημιφορτηγό συγκρούσθηκε με τρένο στη νότια Ουγγαρία νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν κάποια από τα βαγόνια του, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια διάβαση στην περιοχή Μίντσζεντ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 140 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Βουδαπέστης, κοντά στο σύνορο της Ουγγαρίας με τη Σερβία, λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδος, προσέθεσε η αστυνομία.

Πέντε επιβαίνοντες στο φορτηγό σκοτώθηκαν και άνθρωποι τραυματίστηκαν τόσο από τους επιβαίνοντες στο φορτηγό όσο και στο τρένο, δήλωσε στο Ρόιτερς μια εκπρόσωπος της αστυνομίας. Το φορτηγό είχε ουγγρικές πινακίδες και μετέφερε ντόπιους εργάτες, πρόσθεσε η ίδια.

Η ουγγρική ειδησεογραφική ιστοσελίδα delmagyar.hu έγραψε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που δείχνει ένα βαγόνι του τρένου να έχει ανατραπεί, ένα ελικόπτερο για την αεροδιακομιδή ασθενών και ασθενοφόρα στον τόπο του δυστυχήματος.

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία ανέφερε ότι ένα τρένο που κατευθυνόταν από το Κισκουνφελεγκιχάζα προς το Χοντμεζοβασάρχελι συγκρούστηκε με ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί ένα βαγόνι του με 22 επιβάτες, εκ των οποίων δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά και οκτώ ελαφρά. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το φορτηγό παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

