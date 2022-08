Κόσμος

Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση με τη Μολδαβία

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας Ολεξάντρ Κουμπράκοφ για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Μετά από 23 χρόνια, η Ουκρανία αποκατέστησε τη σιδηροδρομική σύνδεση με τη γειτονική Μολδαβία, μέσω της οποίας μπορούν να διακινηθούν περίπου 10 εκατ. τόνοι εμπορευμάτων ετησίως, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του τη Δευτέρα.

Αν και δεν διευκρίνισε τα είδη των εμπορευμάτων, η Ουκρανία φιλοδοξεί να βρει νέους τρόπους για την εξαγωγή εκατομμυρίων τόνων σιτηρών που έχουν αποκλειστεί εξαιτίας της ρωσικής εισβολής. Η Μολδαβία συνορεύει με τη Ρουμανία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σιδηροδρομική γραμμή, μήκους 22 χιλιομέτρων, συνδέει την πόλη Μπερεζίνε της δυτικής Ουκρανίας με την πόλη Μπασαραμπεάσκα της νότιας Μολδαβίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας Ολεξάντρ Κουμπράκοφ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι η σιδηροδρομική σύνδεση θα παρέχει μια εναλλακτική στις εξαγωγές μέσω του λιμανιού της Οδησσού.

Ύστερα από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, κατέστη δυνατή η επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια.

