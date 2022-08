Πολιτική

Σταϊκούρας για ΔΕΘ: πολλά και κοστολογημένα τα μέτρα στήριξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τον υψηλό πληθωρισμό και τις επιπτώσεις στα νοικοκυριά, τις ανακοινώσεις στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, την πορεία της οικονομίας και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι είπε για το πιθανό “τέλος” του Fuel Pass.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως επεσήμανε σχετικά με την ακρίβεια, «ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι ορατός στο πορτοφόλι των καταναλωτών. Ο πληθωρισμός θα είναι παγκοσμίως υψηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις και θα παραμείνει υψηλός περισσότερο από τις εκτιμήσεις».

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε σε μια σειρά από στοιχεία που αποδεικνύουν την βελτίωση της εθνικής οικονομίας, αλλά και της κατάστασης των νοικοκυριών, λέγοντας ότι «οι ξένες άμεσες επενδύσεις, που σημαίνει νέες θέσεις απασχόλησης, έχουν φτάσει ήδη τον Αύγουστο, στο 86% όλου του 2021, που σημαίνει ότι συνεχίζονται οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Υπάρχει νέο εισόδημα σε νοικοκυριά, λόγω και της μείωσης της ανεργίας και της εύρεσης δουλειάς από άνεργους. Υπάρχει αυξημένο εισόδημα και λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Ο τουρισμός μέχρι τον Ιούνιο έχει φτάσει σε έσοδα το 95% όλου του 2021. Αφήνω τα μέτρα που τα βιώνουν όλοι, όπως η μείωση του ΕΝΦΙΑ και η μη παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που θολώνει από τον υψηλό πληθωρισμό, κυρίως λόγω του ενεργειακού κόστους, όμως όχι μόνο λόγω του ενεργειακού κόστους».

Σε ότι αφορά τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, ο Υπουργός Οικονομικών είπε πως «καλύπτουμε και θα καλύψουμε το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης του ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το μήνα που έρχεται φαίνεται πως το κόστος είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σε όλη την Ευρώπη. Η επιδότηση θα είναι διπλάσια σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Από αυτήν την επιδότηση, ένα πολύ σημαντικότερο ποσό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, θα προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τον προηγούμενο μήνα, από τα 1,2 δις ευρώ που διατέθηκαν, από τον κρατικό προϋπολογισμό ήταν τα 250 εκ. ευρώ, τα άλλα ήταν από τους παρόχους ενέργειας και το Ταμείο Πράσινης Μετάβασης».

«Ο κρατικός προϋπολογισμός στηρίζει και θα στηρίζει και όσο χρειαστεί την ενίσχυση που χρειάζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με τον μηχανισμό που κάναμε, η επιδότηση δεν έρχεται από τους φόρους των πολιτών, αλλά από την φορολόγηση των κερδών των παρόχων. Έχουμε βάλει ένα όριο πάνω από το οποίο οι πάροχοι αποδίδουν πίσω τα επιπλέον κέρδη τους και πέραν αυτού υπάρχει φορολόγηση με ποσοστό 90% των υπερκερδών. Είμαστε μία από τις δύο χώρες που έχουν θεσπίσει φόρο υπερκερδών, δε τέτοιος συντελεστής, 90%, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο», προσέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε πως «χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση και δυστυχώς επί του παρόντος, παρά την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αυτή δεν έχει υπάρξει»

«Η ελληνική πολιτεία δίνει φέτος 8,5 δις ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πληθωρισμού. Είναι ως ποσοστό του ΑΕΠ το μεγαλύτερο ποσό που έχει διατεθεί στην Ευρώπη. Αυτή είναι γενναία βοήθεια για να περιοριστούν σημαντικά οι αρνητικές συνέπειες, ποτέ δεν έχουμε πει ότι μπορούμε να καλύψουμε όλες τις συνέπειες», υπογράμμισε ο Υπ. Οικονομικών, λέγοντας ακόμη πως «εάν τυχόν οι τιμές του ηλεκτρικού παραμείνουν υψηλές ή γίνουν υψηλότερες το επόμενο διάστημα, η οικονομία θα πρέπει να ενισχύσει αναλόγως τους πολίτες».

«Οι τιμές των καυσίμων μειώνονται. Το μέτρο του fuel pass 2 τελειώνει τον Σεπτέμβριο, θα δούμε εάν θα υπάρξει συνέχεια», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Για το «καλάθι παροχών» στην ΔΕΘ

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, οι παροχές που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ, θα εξαρτηθούν από τρία δεδομένα, που θα προκύψουν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο ένας είναι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, «που κινείται υψηλότερα από τις εκτιμήσεις και είναι από τους υψηλότερους, εάν όχι ο υψηλότερος στην Ευρώπη».

Το άλλο στοιχείο αφορά την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, «που είναι ικανοποιητική, καθώς οι πολίτες έσπευσαν να πληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους», που είναι μειωμένες κατά 4 δις ευρώ σε σχέση με το 2018, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής, έχουν ήδη επιστρέψει εφάπαξ τα χρήματα που έπρεπε στο Δημόσιο.

Το τρίτο δεδομένο είναι τα στοιχεία από την πορεία του τουρισμού. Αυτά τα τρία στοιχεία θα συνεκτιμηθούν για να δούμε τα περιθώρια στο δ’ τρίμηνο του 2022 και όλο το 2023. Θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και θα πρέπει να δούμε που θα διατεθεί.

Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε πως «έχουμε μια σελίδα από πολλά και διαφορετικά μέτρα. Υπάρχουν πολλά μέτρα στο τραπέζι, τα έχουμε κοστολογήσει όλα, τα έχουμε ιεραρχήσει και ανάλογα με τα περιθώρια που υπάρχουν θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα θα γίνουν στην ΔΕΘ και όχι αργότερα, αφού τα μέτρα θα πρέπει να περιγράφονται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού, που κατατίθεται στην Βουλή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου».

Ερωτηθείς τέλος για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Υπ. Οικονομικών είπε πως πηγαίνει πολύ καλά, καθώς «είμαστε στις πρώτες 4 χώρες, με μεγάλες και γενναίες εκταμιεύσεις. Μέσα στον Σεπτέμβρη θα κάνουμε αίτηση για δεύτερη εκταμίευση, θα είμαστε η πρώτη χώρα που το κάνει».





Ειδήσεις σήμερα:

Περού: Έλληνες τραυματίες σε φονικό τροχαίο με λεωφορείο (εικόνες)

Κοίτασμα στην Κύπρο - Πηλείδου: ο αγωγός, το Ισραήλ και η αντίδραση της Τουρκίας (βίντεο)

Άρτα: Διασωληνωμένο 4χρονο αγοράκι μετά από πτώση