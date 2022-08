Πολιτική

Μητσοτάκης σε Ζελένσκι: “Όχι” στην αλλαγή συνόρων που θέλει να επιβάλει η Ρωσία

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στη Διαδικτυακή Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων για τη Διεθνή Πλατφόρμα της Κριμαίας. Η αναφορά στην τουρκική επιβολή στην Κύπρο.



"Ο αναθεωρητισμός και η έλλειψη σεβασμού για τις βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου πρέπει να σταματιούνται από την αρχή. Εάν δεν γίνεται αυτό, οι επιτιθέμενοι ενθαρρύνονται να προωθήσουν την ατζέντα τους" τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας V. Zelenskyy, στη Διαδικτυακή Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων για τη Διεθνή Πλατφόρμα της Κριμαίας.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε για μια ακόμη φορά την συμπαράσταση και την στήριξή του στον αγώνα της Ουκρανίας, τάχθηκε κατηγορηματικά κατά της αλλαγής συνόρων, και αναφέρθηκε στην τουρκική επιβολή στην Κύπρο παρομοιάζοντας την με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

"Είχαμε, παλαιότερα, μία παρόμοια εμπειρία με την τουρκική εισβολή και κατοχή μεγάλου τμήματος της Κύπρου, το 1974. Η πληγή αυτή είναι ακόμη ανοιχτή, ύστερα από σχεδόν 50 χρόνια. Γνωρίζουμε τον πόνο και το κόστος που επιφέρει αυτό σε μία χώρα" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

"Είναι θέμα αρχής για την Ελλάδα να μη δεχτεί την αλλαγή συνόρων που η Ρωσία προσπαθεί να επιβάλει στην Ουκρανία. Η Ελλάδα θα είναι εκεί, όταν τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, για να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και να βοηθήσει το Κίεβο στην ευρωπαϊκή πορεία του" ανέφερε συγκεκριμένα ο πρωθυπουργό.

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού:

Αγαπητέ Πρόεδρε Zelenskyy,

Αγαπητοί,

Με χαροποιεί ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, έστω ψηφιακά, την παραμονή της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Πέρασαν οκτώ χρόνια από τη στιγμή που η Ρωσία κατέλαβε και προσήρτησε παράνομα την Κριμαία και την πόλη της Σεβαστούπολης. Αύριο συμπληρώνονται έξι μήνες από την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας και τον επιθετικό πόλεμο ενάντια στην Ουκρανία. Αυτές δεν ήταν εκφράσεις αυτοδιάθεσης. Ήταν κλασικές παραβιάσεις βασικών κανόνων και αρχών του Διεθνούς Δικαίου.

Το απαραβίαστο των συνόρων αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε η Ευρώπη μετά την Τελική Πράξη του Ελσίνκι. Η κατάληψη της Κριμαίας το 2014 ήταν το πρώτο βήμα και η 24η Φεβρουαρίου ήταν το επόμενο: ένα αναθεωρητικό σχέδιο για την επαναχάραξη των συνόρων της Ευρώπης. Είχαμε, παλαιότερα, μία παρόμοια εμπειρία με την τουρκική εισβολή και κατοχή μεγάλου τμήματος της Κύπρου, το 1974. Η πληγή αυτή είναι ακόμη ανοιχτή, ύστερα από σχεδόν 50 χρόνια. Γνωρίζουμε τον πόνο και το κόστος που επιφέρει αυτό σε μία χώρα.

Έχουμε δει όλοι μας τις συνέπειες της κατοχής και της προσάρτησης της Κριμαίας: παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως σε βάρος των Ουκρανών και των Τατάρων της Κριμαίας, καταστροφή υποδομών ζωτικής σημασίας, μεγάλη επιδείνωση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα. Η Κριμαία, ιστορικά εστία πολλών λαών και πολιτισμών, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας, απορροφάται πλέον από τον ρωσικό επεκτατισμό. Και από τον Φεβρουάριο, η Ρωσία έχει επίσης χρησιμοποιήσει την Κριμαία για τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της μεγάλης επίθεσης εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Ποια είναι τα διδάγματα που πρέπει να αντλήσουμε από το 2014; Πρώτο και κύριο, ότι ο αναθεωρητισμός και η έλλειψη σεβασμού για τις βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου πρέπει να σταματιούνται από την αρχή. Εάν δεν γίνεται αυτό, οι επιτιθέμενοι ενθαρρύνονται να προωθήσουν την ατζέντα τους. Στο τέλος της ημέρας, δίπλα στους ηρωικούς Ουκρανούς πολίτες των οποίων οι ζωές καταστράφηκαν από τον πόλεμο, και οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες εξαιτίας της ρωσικής εισβολής.

Η Ελλάδα στάθηκε ανεπιφύλακτα στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή, συνεπής με τη μακρά ιστορία της να αντιστέκεται στον αυταρχισμό και σε όσους καταχρώνται την εξουσία τους προκειμένου να επιβάλουν τη θέλησή τους στον γείτονά τους. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας.

Είναι θέμα αρχής για την Ελλάδα να μη δεχτεί την αλλαγή συνόρων που η Ρωσία προσπαθεί να επιβάλει στην Ουκρανία. Η Ελλάδα θα είναι εκεί, όταν τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, για να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και να βοηθήσει το Κίεβο στην ευρωπαϊκή πορεία του.

Κύριε Πρόεδρε, εσείς και ο λαός σας αποτελείτε έμπνευση για όλους μας. Σας ευχαριστούμε που υπερασπίζεστε αυτές τις αξίες που είναι τόσο σημαντικές για τους πολίτες και τις χώρες μας. Τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον αυριανό εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.





