Θύμα διάρρηξης η Ανθή Σαλαγκούδη

Θύμα διάρρηξης έπεσε η δημοσιογράφος και πρώην παίκτρια του Survivor, Ανθη Σαλαγκούδη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο διαμέρισμά της στα βόρεια προάστια.

Συγκεκριμένα, οι διαρρήκτες "μπούκαραν" στο διαμέρισμα της, ενώ εκείνη απουσίαζε.

Οι δράστες αφαίρεσαν κοσμήματα και τσάντες τσάντες μεγάλης αξίας, καθώς και χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου δεν είναι ακόμα γνωστό.

