Καιρός: ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην μισή Ελλάδα την Πέμπτη

Που και πότε αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Τι καιρό θα κάνει το επόμενο τριήμερο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού με ισχυρά φαινόμενα, για την Πέμπτη, στην κεντρική και στην ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη, στην Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα έως τις προμεσημβρινές ώρες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, στα νησιά του βορείου Αιγαίου (κυρίως στη Λήμνο, στη Σαμοθράκη και τη Θάσο), στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Χαλκιδικής, Πιερίας και Ημαθίας και στα παραθαλάσσια τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης) και έως το βράδυ στις Σποράδες, στη Θεσσαλία (κυρίως στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας), στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς (κυρίως στο νομό Φθιώτιδας). Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οι μέγιστες τιμές του υδράργυρου δεν θα ξεπεράσουν τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους και κατά περιόδους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα έως τις προμεσημβρινές ώρες στα παραθαλάσσια τμήματα θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα μέχρι το βράδυ στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Έως τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία ( κυρίως στους νομούς Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας και στα παραθαλάσσια τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης) και έως τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 έως 4 μποφόρ, στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα μέχρι το βράδυ στις Σποράδες, τη Θεσσαλία (κυρίως στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας) και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς (κυρίως στο νομό Φθιώτιδας) θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 και πρόσκαιρα στα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά διαστήματα ισχυρές. Τα φαινόμενα στα βορειότερα τμήματα νωρίς το πρωί θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στην κεντρική και στην ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη, στην Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στα νησιά του Ιονίου και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και οι μέγιστες τιμές της θα φτάσουν στα ηπειρωτικά τους 29 με 31 και στη νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

