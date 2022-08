Παράξενα

Μεξικό: 3χρονη “ξύπνησε” στο φέρετρο την ώρα της κηδείας της! (εικόνες)

Σοκ έπαθαν όσοι παρακολουθούσαν την τελετή, όταν αντιλήφθηκαν πως το κορίτσι ήταν εν ζωή! Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όμως…

Σοκ προκαλεί η είδηση πως ένα τρίχρονο κοριτσάκι στο Μεξικό ήταν ζωντανό στην διάρκεια της κηδείας του.

Το κοριτσάκι είχε διαγνωστεί νεκρό, αλλά «ξύπνησε» ενώ βρισκόταν στο φέρετρο. Ένας εκ των συγγενών παρατήρησε το διαφανές τζάμι από το φέρετρο να θολώνει, δείγμα πως το κορίτσι ανέπνεε.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, δυστυχώς όμως, μετά από λίγο πέθανε «ξανά».

Όλα ξεκίνησαν όταν η μικρή Καμίλα Ροξάνα Μαρτίνεζ Μεντόσα αρρώστησε την περασμένη εβδομάδα με πόνους στο στομάχι, πυρετό και εμετούς. Σύμφωνα με όσα είπε η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού στην El Universal, πήγε την κόρη της στον παιδίατρο και εκείνος τη συμβούλεψε να πάει την Καμίλα στο νοσοκομείο επειδή υπέφερε από αφυδάτωση. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του γειτονικού δήμου, όπου νοσηλεύτηκε με βρεγμένες πετσέτες και υπόθετα.

«Μετά από μια ώρα μου την επέστρεψαν, λέγοντάς μου ότι ήταν καλά. Συνταγογράφησαν δύο φακελάκια διαλύματος επανυδάτωσης και 30 σταγόνες παρακεταμόλης» είπε η Μαρί Τζέιν, μητέρα της μικρής Καμίλα. Η οικογένεια ακολούθησε τις οδηγίες, αλλά δεν είδε καμία βελτίωση στην υγεία του κοριτσιού. Στη συνέχεια συμβουλεύτηκαν έναν άλλο γιατρό που έδωσε διαφορετικά φάρμακα, αλλά η μικρή έκανε συνέχεια εμετό με αποτέλεσμα το στομάχι της να μη μπορεί να κρατήσει κανένα φάρμακο.

Η οικογένεια επισκέφτηκε και έναν τρίτο γιατρό αλλά τελικά η Καμίλα μεταφέρθηκε πίσω στο κοινοτικό νοσοκομείο, στο οποίο εισήχθη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Στην τρίχρονη χορηγήθηκε οξυγόνο αλλά λανθασμένα δηλώθηκε νεκρή λόγω αφυδάτωσης λίγο μετά την εισαγωγή της.

«Δέκα λεπτά αργότερα, την αποσύνδεσαν χωρίς να κάνουν ηλεκτροκαρδιογράφημα», είπε η Μεντόζα.

«Ένιωσα τη δύναμη του κοριτσιού μου, αλλά την πήραν από πάνω μου και μου είπαν "Αφήστε την να αναπαυθεί εν ειρήνη"», πρόσθεσε η άτυχη μητέρα.

Την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια της κηδείας της κόρης της, η Μαρί Τζέιν παρατήρησε ότι το γυάλινο φέρετρο της Καμίλα ήταν θολωμένο. Οι παρευρισκόμενοι στην κηδεία της είπαν ότι είχε παραισθήσεις, κάτι που την απέτρεψε να ανοίξει το φέρετρο.

Παρόλα αυτά, η πεθερά της παρατήρησε ότι τα μάτια της Καμίλα κινούνταν ενώ τα μέλη της οικογένειας προχώρησαν σε έλεγχο του σφυγμού της, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν ζωντανή, καθώς είχε 97 παλμούς το λεπτό.

Αμέσως, κλήθηκε ασθενοφόρο αλλά η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί. Οι γιατροί δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τον θάνατό της. Στη συνέχεια – για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες – η Καμίλα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή.

Η οικογένεια έχει δύο πιστοποιητικά θανάτου, ένα με αιτία την αφυδάτωση και ένα με αιτία το εγκεφαλικό οίδημα.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται υπό έρευνα. Η μητέρα του άτυχου κοριτσιού δήλωσε στην El Universal: «Αυτό που πραγματικά θέλω είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν κρατάω κακία σε όλους τους γιατρούς… Απλώς ζητώ να αλλάξουν τους συγκεκριμένους γιατρούς, τις νοσοκόμες και τους διευθυντές στο νοσοκομείο στο Σαλίνας για να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο».

