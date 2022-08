Αθλητικά

Εθνική Γεωργίας: Ο Σενγκέλια χάνει το Eurobasket

Σοκ στην Εθνική Γεωργίας από τον τραυματισμό Σενγκέλια. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου.



Δίχως το μεγάλο αστέρι της, τον Τορνικέ Σενγκέλια, θα παραταχθεί η Γεωργία του Ηλία Ζούρου στο προσεχές Eurobasket.

Ο αρχηγός της ομάδας υπέστη εξάρθρωση στον δεξί ώμο στο τρίτο δεκάλεπτο της αποψινής νίκης με 77-66 επί της Ολλανδίας, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου της Εθνικής Γεωργίας κάνουν λόγο για απουσία 2-3 μηνών, όπερ σημαίνει ότι ο έμπειρος φόργουορντ, ο οποίος αποχώρησε δακρυσμένος, τίθεται νοκ άουτ.

Η Γεωργία είναι «οικοδέσποινα» του Α’ ομίλου του Eurobasket, ο οποίος απαρτίζεται από Ισπανία, Τουρκία, Μαυροβούνιο, Βέλγιο και Βουλγαρία.

