Κόσμος

Συρία: Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί από επίθεση φιλοϊρανών μαχητών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επίθεση έγινε με ρουκέτες σε αντίποινα για τα στρατιωτικά πλήγματα που διέταξε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στη Συρία.

Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά από την επίθεση με ρουκέτες που εξαπέλυσαν χθες Τετάρτη φιλοϊρανοί μαχητές στη Συρία, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (USCENTCOM) που έχει στον τομέα ευθύνης την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την USCENTCOM, μαχητές εξαπέλυσαν επίθεση με ρουκέτες σε δύο τοποθεσίες στη Συρία, προκαλώντας την αντίδραση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Ελικόπτερα σκότωσαν δύο ή τρεις από τους επιτιθέμενους μαχητές, ανέφερε.

Η επίθεση φαίνεται ότι έγινε σε αντίποινα για τα στρατιωτικά πλήγματα που διέταξε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στη Συρία, σε περιοχές που - σύμφωνα με το Πεντάγωνο - χρησιμοποιούνται από φιλοϊρανικές οργανώσεις οι οποίες στοχοθετούν τους Αμερικανούς και το προσωπικό της στρατιωτικής συμμαχίας της οποίας ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδήσεις σήμερα:

Champions league: Θρίλερ στο Ζάγκρεμπ για το τελευταίο εισιτήριο των ομίλων

Κρήτη: Την πλάκωσε το δάπεδο του σπιτιού της που κατέρρευσε και πέθανε

Ρούλα Πισπιρίγκου: Εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο