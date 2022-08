Παράξενα

Ουκρανία: Ποδοσφαιρικός αγώνας διακόπηκε 3 φορές από σειρήνες πολέμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναμέτρηση διήρκεσε συνολικά 267 λεπτά αντί για 90, καθώς οι ποδοσφαιριστές έφευγαν από τον αγωνιστικό χώρο και πήγαιναν σε καταφύγιο.

Σε... μαραθώνιο εξελίχθηκε ο αγώνας ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας της Ουκρανίας μεταξύ της Ρουκχ Λβιβ και της Μεταλίστ Χάρκιβ, που διεξήχθη σήμερα στο Λβιβ και βρήκε νικήτρια τη φιλοξενούμενη με 2-1. Λόγω συναγερμών για εναέρια επίθεση, ο αγώνας διήρκεσε 4 ώρες και 27 λεπτά, αντί για το κανονικό 90λεπτο.

Η συνάντηση διακόπηκε τρεις φορές απ' τις σειρήνες και ενώ το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε στις 15:00 τοπική ώρα, το σφύριγμα της λήξης δόθηκε στις 19:27. Οι δύο ομάδες πέρασαν συνολικά 145 λεπτά σε καταφύγιο, χωρίς ωστόσο τελικά, να υπάρξουνε χτυπήματα στην περιοχή.

Η πόλη Λβιβ, που βρίσκεται στη δυτική Ουκρανία κι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής φιλοξενεί πολλούς πρόσφυγες, έχει υποστεί καταστροφικές αεροπορικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες.

Η Ουκρανία γιόρτασε χθες την απόσχισή της από την ΕΣΣΔ το 1991 (Ημέρα της Ανεξαρτησίας) έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου.

Το πρωτάθλημα της Ουκρανίας επανεκκίνησε κεκλεισμένων των θυρών στις 23 Αυγούστου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε 3χρονο παιδάκι (εικόνες)

Κρήτη: Την πλάκωσε το δάπεδο του σπιτιού της που κατέρρευσε και πέθανε

Ρούλα Πισπιρίγκου: Εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο