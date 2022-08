Ουκρανία: πολύνεκρη επίθεση σε τρένο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας (εικόνες)

Για διψήφιο αριθμό νεκρών και δεκάδες τραυματίες κάνουν λόγο οι Ουκρανοί, μετά την ρωσική επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν σήμερα από το ρωσικό πλήγμα σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

First pictures from Chaplyne, Synelnykove Raion of Dnipropetrovsk Oblast after #Russia missile attacks. According to initial reports 15 people including 11-year child were killed pic.twitter.com/rtqS0SQl5d

«Μόλις έλαβα μια πληροφορία για ένα ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ (…) σε βαγόνια στον σταθμό του Τσάπλινο. Τέσσερις βαγόνια φλέγονται», είπε ο Ζελένσκι. Το Τσάπλινο απέχει 145 χιλιόμετρα δυτικά του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, «οι διασώστες βρίσκονται επί τόπου, όμως ο απολογισμός των θυμάτων μπορεί να είναι βαρύτερος. Αυτή είναι η ζωή μας καθημερινά».

Το πλήγμα αυτό σημειώνεται ενώ η Ουκρανία γιορτάζει την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της από την πρώην Σοβιετική Ένωση, την ημέρα κατά την οποία ο πόλεμος με τη Ρωσία μπήκε στον έβδομο μήνα του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, οι Ρώσοι βομβάρδισαν το σημείο όταν εκεί βρίσκονταν βαγόνια γεμάτα με επιβάτες.

Στα social media κυκλοφορούν φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν το σημείο του ρωσικού βομβαρδισμού ενώ σχετική ανάρτηση έκανε και ο Ντμίτρο Κουλέμπα, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

Terrorist Russia keeps killing Ukrainian civilians. At least 15 killed in a Russian missile strike on a train station in Chaplyne, Dnipropetrovsk region. As @ZelenskyyUa stressed at UNSC: terrorist Russia must be stopped now before it kills more people in Ukraine and beyond. pic.twitter.com/GSbMbrYEc2