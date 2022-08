Οικονομία

Φυσικό αέριο: Νέο ρεκόρ στις τιμές

Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου σε Ευρώπη και Ασία.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την Ασία εκτινάχθηκαν σε νέα ρεκόρ καθώς η χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών ενέτεινε τον ανταγωνισμό για την εξασφάλιση του εφοδιασμού.

Το ολλανδικό συμβόλαιο επόμενου μήνα, το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, εκτινάχθηκε έως και τα 312 ευρώ η μεγαβατώρα, με άνοδο 7%. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ασία σημείωσαν άνοδο 18%, σε υψηλό όλων των εποχών.

Οι τιμές στην Ευρώπη είναι πάνω από 10 φορές υψηλότερες από τον μέσο όρο για αυτή την εποχή του χρόνου, αποσταθεροποιώντας τις οικονομίες, υπονομεύοντας το ευρώ και αυξάνοντας την πίεση στους πολιτικούς.

Οι διακοπές στον εφοδιασμό έχουν επιδεινωθεί αυτή την εβδομάδα, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με την Ασία για εφεδρικές αποστολές LNG καθώς οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας προσπαθούν να εξασφαλίσουν καύσιμα ενόψει του χειμώνα.

Οι αποστολές φυσικού αερίου από τη Ρωσία παραμένουν συγκρατημένες ενώ αναμένεται να μειωθούν οι ροές από τη Νορβηγία τον Σεπτέμβριο λόγω συντήρησης. Στις ΗΠΑ, ένα βασικό εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου που υπέστη ζημιά από έκρηξη νωρίτερα φέτος θα καθυστερήσει την επανέναρξή του. Αναμένεται τώρα τον Νοέμβριο, έναντι ενός προηγούμενου στόχου για Οκτώβριο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε αποστολές από τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία για να καλύψει το κενό που άφησε η Ρωσία.

Η αγορά θα γίνει ακόμη πιο «σφιχτή», όταν η ρωσική Gazprom σταματήσει τις ροές στον βασικό αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream για τρεις ημέρες συντήρησης από τις 31 Αυγούστου. Οι ευρωπαϊκές αρχές ανησυχούν ότι οι ροές ενδέχεται να μην επαναληφθούν μετά τις εργασίες.

