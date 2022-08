Οικονομία

Gazprom: Ο Nord Stream 1 θα κλείσει στα τέλη Αυγούστου

Για πόσες ημέρες ανακοίνωσε η Gazprom ότι θα διακόψει την λειτουργία του ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 1.

Ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 1, θα διακόψει την λειτουργία του από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου.

Η διακοπή λειτουργίας θα γίνει προκειμένου να γίνουν επισκευές, όπως ανακοίνωσε η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom.

Ο αγωγός μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ρωσία στην Ευρώπη υποθαλάσσια μέσω της Βαλτικής Θάλασσας,

Μετά την ολοκλήρωση των επισκευών, θα ξαναρχίσουν οι ροές των 33 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ημερησίως, αναφέρεται στην ανακοίνωση της.

