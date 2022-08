Οικονομία

ΕΦΚΑ - Εκκρεμείς συντάξεις: Ρεκόρ τον Ιούλιο στην απονομή συντάξεων

Μειώνεται με ταχείς ρυθμούς ο όγκος των εκκρεμών κύριων συντάξεων, ενώ “τρέχουν” και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2022. Τι δείχνουν τα στοιχεία του φορέα, τι δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης.

Τις 30.200 έφτασαν οι εκδόσεις κύριων συντάξεων από τον ΕΦΚΑ τον Ιούλιο. Όπως αναφέρει ο φορέας σε ανακοίνωσή του, πρόκειται για νέο μηνιαίο ρεκόρ έκδοσης που κατέγραψαν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και που αποτυπώνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί τους τελευταίους μήνες τόσο στο μέτωπο της αποκλιμάκωσης των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων όσο και στους χρόνους έκδοσης των νέων συντάξεων.

Παράλληλα, μηδενίστηκαν οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις που υποβλήθηκαν το έτος 2019. Υπενθυμίζεται πως έχουν ήδη μηδενιστεί οι εκκρεμότητες για τα έτη 2016-2018. Αντιστοίχως, προς μηδενισμό βαίνουν και οι εκκρεμείς συντάξεις του 2020, καθώς στα τέλη Ιουλίου είχε εκκαθαριστεί το 95,6% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, ενώ για το 2021 το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 85,2%.

«Μάλιστα, για το 2022, το 82% των αιτήσεων που υποβλήθηκε κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους έχει ήδη εκδοθεί, στοιχείο που αποδεικνύει τη σημαντική επιτάχυνση ως προς τη διεκπεραίωση των νέων αιτήσεων, επιτάχυνση που σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την έκδοση μιας σύνταξης ακόμη και εντός 60 ημερών» σημειώνει ο ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, κατά το πρώτο επτάμηνο του τρέχοντος έτους, εκδόθηκαν 5.500 περισσότερες συντάξεις από όσες εκδόθηκαν ολόκληρο το 2020 (169.146 έναντι 163.819) και 46.000 περισσότερες σε σχέση με το 2019, όπου είχαν εκδοθεί 123.324 συντάξεις.

Με βάση επομένως τα στοιχεία του Ιουλίου, οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις περιορίστηκαν στις 56.000. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο φορέας, ο αριθμός των συντάξεων που εκκρεμούν και που μπορούν να εκδοθούν είναι πολύ μικρότερος και υπολογίζεται στις 36.000. Και αυτό γιατί υπάρχουν περίπου 20.000 συνταξιοδοτικές περιπτώσεις που κρίνονται ως εν δυνάμει ανελαστικές ή αναμένεται να εκδοθούν γι' αυτές απορριπτικές αποφάσεις. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν περί τις 11.000 αιτήσεις, όπου δεν θεμελιώνεται εκ του νόμου συνταξιοδοτικό δικαίωμα, 2.000 αιτήσεις με οφειλές άνω των ορίων που δεν έχουν διευθετηθεί, 1.000 περιπτώσεις με ανοιχτές δικαστικές εκκρεμότητες με τον ΕΦΚΑ και 6.000 αιτήσεις που στερούνται ιατρικής γνωμάτευσης.

Ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις 36.000 ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις έχουν ήδη εκδοθεί εντός Αυγούστου και αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί στα επίσημα στοιχεία περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, η πλειονότητα των συντάξεων που απομένουν αφορά σε συντάξεις Δημοσίου, όπου ήδη υλοποιείται ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης των εκκρεμοτήτων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας έκδοσης.

Πλέον, λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία του Ιουλίου, έχει εκδοθεί το 95% των κύριων συντάξεων, οι αιτήσεις των οποίων υποβλήθηκαν από το 2016 μέχρι και σήμερα. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά με την ενσωμάτωση των στοιχείων του Αυγούστου και την εκκαθάριση των εν δυνάμει ανελαστικών ή απορριπτικών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Ο Ιούλιος αποδείχθηκε ο καλύτερος μήνας για τον ΕΦΚΑ με τις περισσότερες εκδόσεις κύριων συντάξεων. Τα στοιχεία αποδεικνύουν πλέον πως το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων οδεύει προς την οριστική του επίλυση. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς τόσο των εργαζομένων του ΕΦΚΑ όσο και μιας σειράς πολιτικών, δράσεων και εργαλείων, που θέσαμε σε εφαρμογή και που έκαναν εφικτό αυτό που για πολλούς, μέχρι πρότινος, έμοιαζε ανέφικτο. Συνεχίζουμε με την ίδια ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην έκδοση και των υπόλοιπων συντάξεων που απομένουν».

Νωρίτερα, ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 για τις εκκρεμείς συντάξεις, τον κατώτατο μισθό και την νέα στεγαστική πολιτική, αναφέρθηκε στις αυξήσεις των συντάξεων το 2023, διευκρινίζοντας πως οι συνταξιούχοι δεν θα δουν τις αυξήσεις τον Δεκέμβριο, με την πληρωμή των συντάξεων του Ιανουαρίου, αλλά με τις πληρωμές που θα γίνουν μετά την έλευση του 2023.

