Χατζηδάκης: Οι αυξήσεις στις συντάξεις δεν θα μπουν στις πληρωμές του Δεκεμβρίου

Τι είπε ο Υπ. Εργασίας στον ΑΝΤ1 για το ύψος των αυξήσεων στις συντάξεις, την μείωση των εκκρεμών συντάξεων και το ρεκόρ του Ιουλίου, τις επικουρικές και την στεγαστική πολιτική για νέα ζευγάρια.

Για ρεκόρ όλων των εποχών στην έκδοση των συντάξεων, έκανε λόγο ο Υπουργός Εργασίας, αναφερόμενος στον Ιούλιο, λέγοντας πως «παρότι είναι και μήνας διακοπών, εκδόθηκαν 30.000 συντάξεις».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε πως πλέον απομένουν 56.000 εκκρεμότητες για έκδοση συντάξεων, προσθέτοντας όμως πως ουσιαστικά είναι 36.000 οι εκκρεμότητες, καθώς σε 20.000 υποθέσεις υπάρχουν χρέη του ασφαλισμένου άνω του επιτρεπτού ορίου για την απονομή σύνταξης ή νομικές περιπλοκές, που δεν επιτρέπουν την διεκπεραίωση τους.

«Πέρσι κάποια στιγμή ήταν 150.000 οι εκκρεμότητες», είπε ο κ. Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι «έχουν μηδενιστεί πλέον οι εκκρεμότητες του 2019, με τυχόν ελάχιστες εξαιρέσεις, ενώ και για το 2020 βαίνουμε προς μηδενισμό. Από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι και τον Μάιο του 2022, έχουν εκδοθεί οι συντάξεις στο 83% των περιπτώσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις βγαίνουν οι συντάξεις μέσα σε δύο μήνες, δηλαδή όχι μόνο εκκαθαρίζεται το στοκ των εκκρεμών συντάξεων, αλλά εκδίδονται και οι νέες αιτήσεις με διαδικασίες fast track».

Αφού ανέφερε πως σε ότι αφορά τις κύριες συντάξεις, «από το 2016 έως σήμερα έχει ικανοποιηθεί το 95% των αιτήσεων που έχει υποβληθεί και απομένει ένα 5%», ο Υπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι «στις επικουρικές συντάξεις έχουμε εκκρεμότητες περίπου 95.000 υποθέσεων, αλλά τώρα που επιλύθηκε το πρόβλημα με τις κύριες θα επισπευστούν και αυτές, όχι μόνο διότι απελευθερώνονται δυνάμεις να ασχοληθούν με αυτές, αλλά και διότι αφού εκδόθηκε η κύρια δρομολογήθηκε η έκδοση της επικουρικής».

Εξήγησε ότι «οι περισσότερες αφορούν συντάξεις από το Δημόσιο, πάνω από τις μισές. Από τον Μάιο έχουμε συστήσει μια ομάδα και θα εκδίδονται και εκεί συστηματοποιημένα οι συντάξεις Πολλοί τηλεφωνούν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε υπαλλήλους που ασχολούνται με τις συντάξεις και τους απαντούν ότι “ακόμη εκκαθαρίζονται υποθέσεις του 2020”. Ακόμη και οι υπάλληλοι αυτoί, δεν ξέρουν ότι έχουμε προχωρήσει σε συστηματοποίηση και απαντούν λάθος, το λέω λοιπόν και για να το μάθουν και εκείνοι».

Όπως δεσμεύθηκε ο Υπ. Εργασίας, «μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει κλείσει και το ζήτημα αυτό, καταβάλλεται μια υπερπροσπάθεια να κλείσει και αυτό, καθώς οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα κινούνται πιο γρήγορα».

Ο Κωστής Χατζηδάκης άφησε αιχμές και για τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως η μείωση του αριθμού των εκκρεμών συντάξεων έγινε εφικτή με μια σειρά παρεμβάσεων, αλλάζοντας διαδικασίες και βάζοντας τις νέες τεχνολογίες «στο παιχνίδι», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «περίπου 170.000 συντάξεις εκδόθηκαν στο πρώτο επτάμηνο του 2022, ενώ όλο το 2019 είχαν εκδοθεί 123.000 συντάξεις. Το λέω απαντώντας και στις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ».

Αυξήσεις στις συντάξεις από τις πληρωμές του 2023

Σχετικά με το ύψος της αύξησης των συντάξεων από την Πρωτοχρονιά του 2023, ο κ. Χατζηδάκης είπε «ποια θα είναι η αύξηση; Θα αφορά όλους τους συνταξιούχους και θα είναι η αύξηση του τιμάριθμου συν την αύξηση του ΑΕΠ και θα διαιρούνται δια δύο, για να προκύψει η αύξηση. Αυτό που ξέρω είναι πως η αύξηση θα είναι σημαντική, αλλά δεν ξέρω ακόμη να σας πω πόσο, δεν ξέρω πόσο θα κλείσει ο τιμάριθμος το 2022».

Όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εργασίας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, παρά τις εντυπώσεις που έχουν σχηματιστεί μέχρι τώρα, προφανώς λανθασμένα, δεν θα δούν με τις συντάξεις Ιανουαρίου, που πληρώνονται στο τέλος Δεκεμβρίου, τις αυξήσεις οι συνταξιούχοι, αλλά στις πληρωμές που θα γίνουν από το νέο έτος, «αφού πρέπει πρώτα να δούμε πόσο θα κλείσει ο τιμάριθμος για όλο το 2022» και προφανώς θα δοθούν εν συνεχεία αναδρομικά τα όποια ποσά προκύψουν για κάθε δικαιούχο

Για τον κατώτατο μισθό

Για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Χατζηδάκης είπε «θα έχουμε μια διαδικασία που θα αρχίσει στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς ανάμεσα στους φορείς, με μια διαβούλευση. Ο Υπουργός Εργασίας μετά το τέλος της διαβούλευσης θα κάνει μια εισήγηση και το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει την αύξηση του κατώτατου μισθού. Εμείς προφανώς λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά και τις ανάγκες των εργαζομένων, καθώς είμαστε ένα λαϊκό κόμμα».

Τέλος, για την στεγαστική πολιτική και την στήριξη των νέων ζευγαριών, ο Υπ. Εργασίας είπε πως γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλοι οι δυνατοί πόροι, στο πλαίσιο της παρέμβασης που θα ανακοινώσει η Κυβέρνηση, μέσω του Πρωθυπουργού, από το βήμα της ΔΕΘ.





