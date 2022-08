Αθλητικά

FIFA: Η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη

Η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε την καινούρια κατάταξη για τις εθνικές ομάδες.



Πτώση μιας θέσης σε σχέση με τον Ιούνιο σημείωσε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε την Πέμπτη, την καινούρια κατάταξη για τις εθνικές ομάδες και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι στην 49η θέση, από την 48η που βρισκόταν στη βαθμολογία της 23ης Ιουνίου, με 1.441,45 βαθμούς.

Στο μεταξύ, αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, με τη Βραζιλία να είναι επικεφαλής και το Βέλγιο να ακολουθεί, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Αργεντινή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία βρίσκεται εκτός πρώτης δεκάδας, καθώς παραμένει στο Νο 11 με 1.658,96 βαθμούς.

Η επόμενη παγκόσμια κατάταξη της FIFA θα ανακοινωθεί στις 6 Οκτωβρίου, ενώ η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

Βραζιλία 1.837,56 βαθμοί Βέλγιο 1.821,92 Αργεντινή 1.770,65 Γαλλία 1.764,85 Αγγλία 1.737,46 Ισπανία 1.716,93 Ιταλία 1.713,86 Ολλανδία 1.679,41 Πορτογαλία 1.678,65 Δανία 1.665,47

49. ΕΛΛΑΔΑ 1.441,45 (-1 θέση)

108. Κύπρος 1.180,52 (-1 θέση)

