Αθλητικά

Τζούντο - Γιαννόπουλος: “Χάλκινος” στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U18

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τρίτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα U18 και το πρώτο μετά από από το 2015, πανηγύρισε στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, το ελληνικό τζούντο.



Το τρίτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα U18 και το πρώτο μετά από από το 2015, πανηγύρισε σήμερα στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, το ελληνικό τζούντο. Ένας συγκλονιστικός Δημήτρης Γιαννόπουλος, έφερε την Ελλάδα στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου των νικητών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που φιλοξενείται για 2η μέρα στο Σεράγεβο, στην κατηγορία των -66 κιλών.

Ο Γιαννόπουλος, υπό την καθοδήγηση του εθνικού προπονητή Νίκου Ηλιάδη, με δύο νίκες επί του Ουκρανού Σαμπατάς και του Γάλλου Νοέλ, έφτασε στον τελικό του προκριματικού γκρουπ, εκεί όπου γνώρισε και τη μοναδική του ήττα στη διοργάνωση και συγκεκριμένα στο golden score από τον Ουζμπέκο Οταμπόεφ.

Στον α` γύρο των ρεπεσάζ, νίκησε σε λιγότερο από 2.5 λεπτά τον Αζέρο Γιουσούμποφ για να φτάσει στην κατάκτηση του μεταλλίου, μετά από έναν εξαιρετικό αγώνα απέναντι στον Γάλλο Ρενάρ. Δεκατρία δευτερόλεπτα πριν το τέλος κι ενώ το ματς όδευε προς το golden score, ο Γιαννόπουλος πήρε ένα θεαματικό waza-ari που αποδείχθηκε αρκετό για να του χαρίσει τη νίκη και το μετάλλιο.

Μπαλαμπανασβίλι (2015, 1η θέση) και Ντανατσίδης (2009, 3η θέση) ήταν οι πρωταγωνιστές των δύο μεταλλίων που είχε κατακτήσει μέχρι σήμερα η χώρα μας στην κορυφαία διοργάνωση της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: η κλήρωση για τους ομίλους