Κόσμος

Τίχονοβα: Η κόρη του Πούτιν ταξίδευε επί χρόνια με “στρατιά” σωματοφυλάκων

Αποκαλύψεις για την χλιδάτη ζωή της κόρης του Πούτιν από τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Vaznie istorii και το Der Spiegel.



Η Κατερίνα Τίχονοβα, την οποία αποκαλούν νεότερη κόρη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, επί περίπου πέντε χρόνια πήγαινε αεροπορικώς στη Γερμανία για τα ραντεβού της, που έκλεινε σε SPA-ξενοδοχεία καθώς και σε θέρετρα των Άλπεων, συνοδευόμενη από ομάδα σωματοφυλάκων της Υπηρεσία Ασφαλείας του Προέδρου (SBP).

Την αποκάλυψη αυτή κάνουν ο ρωσικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας Vaznie istorii (στο ρεπορτάζ με τίτλο ‘Η ζωή της οικογένειας Πούτιν στο εξωτερικό - διαφθορά , μπαλέτο και ένας στρατός φρουρών από τις μυστικές υπηρεσίες’) και το περιοδικό Der Spiegel, που απόκτησαν πρόσβαση στο αρχείο εγγράφων συνεργάτη της SBP.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσιογράφων, από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2021, οι σωματοφύλακες που συνόδευαν την Τίχονοβα, είχαν κλείσει δωμάτιο σε ξενοδοχεία σχεδόν 100 φορές. Τριάντα φορές είχαν κλειστεί ξενοδοχεία στη Ρωσία, περισσότερες από 40 φορές στη Γερμανία, ενώ υπήρχαν και άλλοι δημοφιλείς προορισμοί στην Αυστρία και την Ιταλία.

Όπως γράφουν τα δύο μέσα, «συνολικά» την Τίχονοβα συνόδευαν στο Μόναχο 12 αξιωματικοί των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Στα έγγραφα που περιήλθαν στη διάθεση των δημοσιογράφων, δεν υπάρχουν στοιχεία για το ποιος πλήρωνε τα ταξίδια της Τίχονοβα και των σωματοφυλάκων της. Ωστόσο ο ιστότοπος Vaznie istorii, θεωρεί ότι τα έξοδα αυτά καταβάλλονταν από κρατικά κονδύλια.

Σύμφωνα με τις πηγές του Der Spiegel, κατά τη διάρκεια ενός από τα πολυάριθμα ταξίδια της κόρης του Πούτιν στη Γερμανία, τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανθρώπων της SBP προκάλεσαν τις υποψίες και άρχισαν να παρακολουθούνται η κόρη του Πούτιν και οι συνοδοί της.

Ο ιστότοπος Vaznie istorii γράφει ότι στο Μόναχο οι σωματοφύλακες της SBP, πιο συχνά έμεναν στο ξενοδοχείο Hotel an Der Oper. Στον γειτονικό δρόμο από το ξενοδοχείο βρίσκεται το Μπαλέτο της Βαυαρίας, καλλιτεχνικός διευθυντής του οποίου ήταν από το 2016 έως το 2022 ο Ρώσος χορευτής Ίγκορ Ζελένσκι.

Οι δημοσιογράφοι των δύο μέσων ισχυρίζονται ότι ο Ζελένσκι είναι πατέρας του παιδιού της Τίχονοβα, της κορούλας της που γεννήθηκε το 2017 καθώς το πατρώνυμο της είναι «Ιγκορεβνα». Η θεωρούμενη κόρη του Πούτιν το 2017 άρχισε συστηματικά να επισκέπτεται το Μόναχο, ενώ δύο χρόνια αργότερα μετακόμισε γενικά στη Βαυαρία, όπως ανακάλυψαν ο ιστότοπος Vaznie istorii και το περιοδικό Der Spiegel.

Το ραντεβού

Ο ιστότοπος Vaznie istorii, αναφερόμενος στο ραντεβού της Τίχονοβα με τον Ζελένσκι τον Απρίλιο του 2018 γράφει : «Η ειδική αποστολή για την οποία οι δέκα φρουροί ασφαλείας της προεδρίας έφθασαν από τη Μόσχα στο Μόναχο τον Απρίλιο του 2018 ήταν να κανονίσουν ένα ραντεβού για την Τίχονοβα με τον Ζελένσκι. Την ίδια στιγμή που οι αξιωματικοί της SBP έφτασαν στη βαυαρική πρωτεύουσα, έφτασε ένα πολυτελές τζετ με αριθμό πτήσης LX-SIX . Το αεροπλάνο μετέφερε την Τίχονοβα και την κόρη της. Αφού πέρασαν ένα μήνα στο Μόναχο, η κόρη και η εγγονή του Βλαντίμιρ Πούτιν επέστρεψαν στη Μόσχα με το ίδιο αεροσκάφος. Μετά ακολούθησε το πλήθος των φρουρών ασφαλείας που επέστρεψε στη Ρωσία».

Ο ιστότοπος Vaznie istorii σχολιάζοντας τον αριθμό των πρακτόρων που συνόδευαν την Τίχονοβα και τον Ζελένσκι, γράφει ότι «ένας τέτοιος αριθμός ήταν προφανώς αναγκαίος για να προστατεύσει την Τίχονοβα και τον Ζελένσκι από τη βλαβερή επίδραση των δυτικών αξιών, με τις οποίες οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου ήδη εδώ και χρόνια φοβίζουν τους Ρώσους πολίτες».

«Στη Δύση σκόπιμα θολώνουν τέτοιες βασικές έννοιες, όπως η οικογένεια, η μητέρα, ο πατέρας, ο άνδρας και η γυναίκα… Στον κοινωνικό τομέα ο νεοφιλελευθερισμός καλλιεργεί τον ατομικισμό, τον εγωισμό , την λατρεία της απόλαυσης, του άκρατου καταναλωτισμού, απολυτοποιεί την ελευθερία οποιασδήποτε αυτοέκφρασης», με τα λόγια αυτά κατακεραύνωνε τον δυτικό τρόπο ζωής ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πάτρουσεφ. Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τους Ρώσους που υιοθετούν τις δυτικές αξίες, εθνοπροδότες. «Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, στην ουσία, νοητικά βρίσκονται ακριβώς εκεί (στη Δύση), και όχι εδώ με τον λαό μας, όχι με τη Ρωσία», έλεγε ο Πούτιν.

Ως προς το πολυτελές τζετ που μετέφερε την κόρη του Τίχονοβα, το αεροσκάφος αυτό έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, γράφει ο ιστότοπος Vaznie istorii. «Αρχικά ανήκε στον παλιό φίλο του Βλαντίμιρ Πούτιν και ενός από τους κύριους εξαγωγείς ρωσικού πετρελαίου Γκενάντι Τίμτσενκο. Οπως είχε γράψει η εφημερίδα Vedomosti, ο Τίμτσενκο αγόρασε αυτό το αεροσκάφος ‘ειδικά για να ευχαριστήσει τον Ρώσο πρόεδρο’: η ταχύτητα του αεροσκάφους πλησιάζει την ταχύτητα του ήχου. Αυτό και άλλα αεροσκάφη δεν μετέφεραν μόνο την οικογένεια του Πούτιν, αλλά και τον ίδιο τον Πούτιν και τους επιγόνους του. «Σε ξεχωριστές περιπτώσεις, όταν ο Πούτιν σε κάποιο μακρινό του ταξίδι νοσταλγούσε το λαμπαρντόρ του, την Κόνι, του το έφερναν με το αεροπλάνο αυτό», έγραφε η εφημερίδα Vedomosti.

Πηγή : NovayaGazeta.Europe, Vaznie istorii

