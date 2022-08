Κόσμος

Ρωσία - Πούτιν: νεκρή η κόρη του συμβούλου του, Ντάρια Ντούγκιν (βίντεο)

Πώς έχασε τη ζωή της η νεαρή κοπέλα, κόρη του "δεξιου χεςριού" του Ρώσου προέδρου. Τι δείχνουν τα στοιχεία.

Τραγικό θάνατο βρήκε η κόρη του φιλόσοφου και Νο1 συμβούλου του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, το βράδυ του Σαββάτου στα περίχωρα της Μόσχας.

Η Ντάρια Ντούγκαν, δημοσιογράφος η οποία είχε υποστηρίξει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έπεσε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, καθώς βόμβα εξερράγει στο τζιπ που οδηγούσε.

BREAKING: Daughter of Aleksandr Dugin, who is often called "Putin's brain," killed in car explosion near Moscow pic.twitter.com/pSkBK8ENGO — BNO News (@BNONews) August 20, 2022

Πληροφορίες από ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η έκρηξη σημειώθηκε ενώ η 30χρονη Ντάρια Ντούγκινα επέστρεφε στο σπίτι της, ενώ όπως φαίνεται στο αρχικό πλάνο είναι να είναι και ο πατέρας της, Αλεξάντερ Ντούγκαν στο όχημα.

VIDEO: Footage from the scene of the bombing, with Aleksandr Dugin looking on in the foreground.pic.twitter.com/e2rA0Pa7C0 — Conflict News (@Conflicts) August 20, 2022

Το "δεξί χέρι του Πούτιν" όμως τελευταία στιγμή, αποφάσισε να επιστρέψουν με ξεχωριστά αυτοκίνητα από εκδήλωση που παρεβρίσκονταν,

Βίντεο από το φλεγόμενο αυτοκίνητο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και σε κάποια από αυτά, αναφέρουν ότι ο πατέρας της Ντάρια, παρακολουθεί σε κατάσταση σοκ το τι γίνεται.

The daughter of a close ally to #Russian President Vladimir Putin has reportedly been killed near #Moscow. According to state media, #DaryaDugina died after her car exploded in flames while she was driving home. pic.twitter.com/I1VYlCO8Fk — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) August 21, 2022

Αστυνομικές πηγές είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Tass ότι μια γυναίκα οδηγός έχασε τη ζωή της όταν σημειώθηκε έκρηξη σε SUV στο χωριό Bolshiye Vyazemy.

Αν και ακόμη είναι άγνωστο το ποιος τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο επικεφαλής του DPR στο Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν, "δείχνει" τους Ουκρανούς «τρομοκράτες».





