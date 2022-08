Παράξενα

Λάρισα: Ζευγάρι καταγγέλλει ότι τους πήγαν... λάθος μωρό στο μαιευτήριο

Σε κατάσταση σοκ είναι οι γονείς, αναμένεται να κινηθούν νομικά οι γονείς, ενώ ζητούν και τεστ DNA.



Μία ιστορία που θυμίζει σενάριο… ταινίας εκτυλίχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ιδιωτική κλινική της Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα νεαρό ζευγάρι πήγε στην εν λόγω ιδιωτική κλινική για να γεννήσει. Μετά την επιτυχημένη γέννα οι εργαζόμενοι πήγαν στη μητέρα και στον πατέρα το νέο μέλος της οικογένειας.

Όμως, όλα ανατράπηκαν την επόμενη μέρα, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία του ζεύγους, τους ενημέρωσαν πως έκαναν λάθος και άλλο είναι τελικά το μωρό τους!

Όπως είναι λογικό, οι γονείς ταράχτηκαν και πλέον ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά κατά της συγκεκριμένης κλινικής, ενώ θα προχωρήσουν άμεσα και σε τεστ DNA, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Θα κινηθούν νομικά οι γονείς - Ζητούν και τεστ DNA

«Μέσα στην κούνια, που κουβαλάνε το μωρό, είχε το δικό μας το καρτελάκι. Δεν δώσαμε πολλή σημασία εκείνη τη στιγμή, έγραφε το όνομά της», είπε ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας στο Mega.

«Στείλαμε φωτογραφίες στους συγγενείς μας, το θήλασε κιόλας η γυναίκα μου, το πρώτο γάλα το έδωσε στο μωράκι κανονικά. Την άλλη μέρα το πρωί, μας φέρνουν ένα άλλο μωρό. Το βλέπουμε καλά καλά, λέμε: "Τι γίνεται; Κάτι δεν πάει καλά". Βγαίνω έξω στον διάδρομο και βλέπω το υποτιθέμενο δικό μας μωρό, ας πούμε, να κατευθύνεται αλλού και εγώ έχω πάθει σοκ εν τω μεταξύ και μας λέει η μαία: "το χθεσινό, ήταν άλλο μωρό". Δηλαδή, το δικό μας μωρό πήγε αλλού», συμπλήρωσε ο πατέρας.

