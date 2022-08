Αθλητικά

Σερβία - Ελλάδα: Η Εθνική “λύγισε” στο Βελιγράδι

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε στην παράταση από την Σερβία στο Βελιγράδι.

Σε ένα ιστορικό ντέρμπι στη Stark Arena του Βελιγραδίου, που είχε έντονο... άρωμα ΝΒΑ, ελέω Νίκολα Γιόκιτς-Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Εθνική Ανδρών ηττήθηκε 100-94 στην παράταση (87-87κ.α.) από τη Σερβία, η οποία «καιγόταν» για τη νίκη.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έπεσε» με το τελικό 100-94 από τους «πάλαι ποτέ πλάβι», για την 1η αγωνιστική του 2ου προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, με τους Σέρβους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 2-3 στον 9ο όμιλο και να παραμένουν «ζωντανοί» για την πρόκριση. Η «γαλανόλευκη» υποχώρησε στο 3-2.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο 14΄ τραυματίστηκε μετά από επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωμα, με την ΕΟΚ να ενημερώνει ότι ταλαιπωρείται από ερεθισμό στον επιγονατιδικό τένοντα του δεξιού ποδιού.

Στην αντίπερα όχθη ο τραυματισμός του Βασίλιε Μίτσιτς σήμανε συναγερμό στην Εθνική Σερβίας, με τον Σέρβο σταρ να πέφτει άτσαλα στο 16΄ και να αποχωρεί υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια.

Τα δεκάλεπτα: 31-25, 51-44, 70-63, 87-87κ.α., 100-94 παρ.

Ο αγώνας

Με τις άμυνες να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα και τον αγώνα να αποκτά με το... καλημέρα ένα φρενήρη ρυθμό στην επίθεση, η Σερβία ήταν αυτή που αξιοποίησε το ζεστό χέρι του Μίτσιτς από τα 6.75 και την κυριαρχία του Γιόκιτς κοντά στο καλάθι, γράφοντας το 13-6 στο 4΄. Ωστόσο, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίρνει... φωτιά σε επίθεση και δημιουργία και τον Ντόρσεϊ να δίνει λύσεις από την περιφέρεια, η Εθνική ισοφάρισε άμεσα, απαντώντας με επιμέρους σκορ 2-9 για το 15-15 στο 5΄, ενώ το τρίποντο του Παπανικολάου της χάρισε το προβάδισμα με 17-18. Τα διαδοχικά λάθη της «γαλανόλευκης» και η... στασιμότητα που επικράτησε στο παιχνίδι της εθνικής με την είσοδο του Σλούκα, αντί του Ντόρσεϊ, έβαλαν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και πάλι σε θέση... κυνηγού στο σκορ, με τον Γιάραματς να έρχεται από τον πάγκο και να αναστατώνει την Εθνική, σημειώνοντας στην εκπνοή και το τρίποντο που έγραψε το 31-25 υπέρ της Σερβίας.

Με τον Γιάραματς να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και την Εθνική να έχει... αποσυνδεθεί κυρίως αμυντικά, η Σερβία ξέφυγε με 35-28 στο 12΄. Η είσοδος, όμως, του Θανάση Αντετοκούνμπο αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο της άμυνας με την επίθεση της «γαλανόλευκης» και δίνοντας έμφαση στο παιχνίδι της δημιουργίας το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πέτυχε νέα ανατροπή (40-42 στο 16΄). Ωστόσο, ο Γιόκιτς μάζεψε τα ριμπάουντ, κυριάρχησε μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και με τον ΝΒΑερ να εκτελεί οι Σέρβοι πάτησαν και πάλι γκάζι γράφοντας το 51-44 του ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο, η ενέργεια που έβγαλε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στην άμυνα και αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην επίθεση έδωσαν το έναυσμα νέας αντεπίθεσης, με την Ελλάδα να πλησιάζει και πάλι στο 26΄ στους 3 πόντους (61-58). Και πάλι όμως οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά, με την Εθνική να πληρώνει την κακή περιφερειακή άμυνα της, την οποία τιμώρησε ο Γκούντουριτς δίνοντας και πάλι αέρα στη Σερβία, η οποία κράτησε το προβάδισμα μέχρι το 30΄ (70-63).

Στον... επίλογο του αγώνα, δύο κολλητά τρίποντα του Γιάραματς έγραψαν το 75-68 στο 32΄, τη στιγμή που η δημιουργία της Εθνικής δεν λειτουργούσε και η μπάλα δεν έφτανε ποτέ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η βόμβα του Λούτσιτς από τα 6.75 στο 35΄ έδειξε να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ της Σερβίας (79-70), αλλά δύο καλές «παγίδες» της Ελλάδας, με εμπνευστή τον Θανάση και εκτελεστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο βοήθησαν την Εθνική να αντιδράσει (79-76 στο 36΄). Ο Γιάραματς παρέμεινε ζεστός, το ίδιο και ο Γιόκιτς από τα 6.75 (87-79), αλλά οι απαντήσεις ήταν άμεσες από Καλάθη, Θανάση Αντετούνμπο, με τον Ντόρσεϊ να ακολουθεί από τα 6.75 και 11.5΄΄ για τη λήξη να ισοφαρίζει σε 87-87 και να στέλνει το ματς στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο η Εθνική πάλεψε, μείωσε σε 95-92 στο 1.24΄ για τη λήξη, αλλά το λάθος του Καλάθη, βοήθησε τον Γιόκιτς να γράψει το 97-92, ενώ παρά την προσπάθεια της Ελλάδας το μπλοκ που δέχθηκε ο Ντόρσεϊ από τον Λούτσιτς στη βεβιασμένη προσπάθεια του για τρίποντο και το αντιαθλητικό φάουλ που υπέπεσε στη συνέχεια έκριναν το ματς... Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε να πετύχει την ανατροπή, αλλά το νέο λάθος του Καλάθη ήταν καταδικαστικό...

Οι συνθέσεις:

ΣΕΡΒΙΑ (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Γκούντουριτς 5 (1), Γιάραματς 15 (3), Γιόκιτς 29 (2), Κάλινιτς 6, Λούτσιτς 14 (2), Νταβίντοβατς, Ντόμπριτς 1, Γιάγκοντιτς - Κουρίτζα, Μαρίνκοβιτς 9 (1), Μίτσιτς 9 (2), Μιλουτίνοβ 12 (4)

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Γιάννης Αντετοκούνμπο 40 (2), Καλάθης 5 (1), Ντόρσεϊ 16 (4), Λαρεντζάκης, Παπανικολάου 8 (2), Αγραβάνης 5 (1), Κώστας Αντετοκούνμπο 6, Θανάσης Αντετοκούνμπο 12 (2), Κασελάκης, Λούντζης, Σλούκας 2.

