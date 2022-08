Σερβία - Ελλάδα: Γιόκιτς vs Αντετοκούνμπο στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

H εθνική αντιμετωπίζει την ισχυρή Σερβία, στο Βελιγράδι με στόχο την 4η νίκη της από το εναρκτήριο τζάμπολ των προκριματικών. Η αποστολή και οι δηλώσεις Ιτούδη.



Σήμερα διεξάγονται τα ματς της πρεμιέρας των 9ου και 10ου ομίλου, του 2ου προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Στις 21:00, για τον 9ο όμιλο, η εθνική αντιμετωπίζει την ισχυρή Σερβία, στο Βελιγράδι και συγκεκριμένα στη Stark Arena, με στόχο την 4η νίκη της από το εναρκτήριο τζάμπολ των προκριματικών. Μετά τα φιλικά προετοιμασίας με την Ισπανία, εντός και εκτός και τους αγώνες στο 31ο Τουρνουά «Ακρόπολις», η εθνική δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα της, μετά από αυτόν με τη Μεγάλη Βρετανία στη Λάρισα.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Δημήτρης Ιτούδης, ανακοίνωσε τη δωδεκάδα την Τετάρτη (24/8), με τα τρία αδέλφια Αντετοκούνμπο (Γιάννης, Θανάσης και Κώστας) να είναι παρόντα, όπως αναμενόταν, ενώ εκτός έμειναν οι Γιώργος Παπαγιάννης και Ιωάννης Παπαπέτρου που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Γιάννης Κουζέλογλου.

