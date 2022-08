Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Η 12αδα με την Σερβία

Με απουσίες κόντρα στην Σερβία η Εθνική Ελλάδος, στην πρεμιέρα του 2ου προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Την τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πραγματοποίησε η εθνική ομάδα, στο ΟΑΚΑ, το πρωί της Τετάρτης (24/8) και εν συνεχεία ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Δημήτρης Ιτούδης, ανακοίνωσε τη δωδεκάδα που θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι, ενόψει της αναμέτρησης με τη Σερβία την Πέμπτη (25/8, 21:00) στη "Stark Arena", για την πρεμιέρα του 2ου προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα τρία αδέλφια Αντετοκούνμπο, Γιάννης, Θανάσης και Κώστας, θα είναι παρόντα, όπως αναμενόταν, ενώ εκτός έμειναν οι Γιώργος Παπαγιάννης και Ιωάννης Παπαπέτρου που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Ο αγώνας στο Βελιγράδι είναι sold out, με τους Σέρβους να έχουν ετοιμοπόλεμους όλους τους παίκτες τους για το τζάμπολ με την εθνική. Η εθνική έχει ρεκόρ 3-1 από τον 1ο προκριματικό γύρο, ενώ η Σερβία 1-3, κάτι που υποδεικνύει πως θα τα δώσει όλα για τη νίκη απέναντι στην Ελλάδα. Την ερχόμενη Κυριακή (28/8, 20:00), η εθνική υποδέχεται το Βέλγιο στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική του 2ου προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην αποστολή της εθνικής για τον αγώνα με τη Σερβία συμμετέχουν οι εξής διεθνείς παίκτες. Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Νικ Καλάθης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Αγραβάνης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Λεωνίδας Κασελάκης, Λευτέρης Μποχωρίδης και Μιχάλης Λούντζης.

Λούτσιτς: «Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τον περιορίζεις ως ομάδα»

Ο φόργουορντ της Μπάγερν Μονάχου δήλωσε: «Αντιμετωπίζουμε μια καλή ελληνική ομάδα. Έχουν πολύ μεγάλη αθλητικότητα με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και τον Γιάννη, που είναι ο μεγάλος τους σταρ. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για μας τους παίκτες που θα αντιμετωπίσουμε έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Έναν παίκτη με τέτοια υπεροχή σε αθλητικότητα θα πρέπει να τον περιορίσουμε ως ομάδα. Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς. Γνωρίζουμε καλά τη σημασία όχι μόνο αυτού του αγώνα, αλλά και των υπόλοιπων στα προκριματικά».

