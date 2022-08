Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ – Αντετοκούνμπο: Λήξη συναγερμού… μετά τη μαγνητική

Ο Greek Freak θα συνεχίσει την αποκατάσταση και το ατομικό πρόγραμμα και σύντομα θα είναι και πάλι στη διάθεση του Ιτούδη.

Το πρόβλημα τραυματισμού που δεν επέτρεψε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να λάβει μέρος στο τελευταίο φιλικό της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στο τουρνουά «Ακρόπολις» εναντίον της Τουρκίας δεν είναι σοβαρό, όπως ενημέρωσε επίσημα το απόγευμα του Σαββάτου (20/08) η ΕΟΚ.

Η ελληνική ομοσπονδία αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η μαγνητική στην οποία υπεβλήθη δεν έδειξε οξεία βλάβη», κάτι που σημαίνει ότι ο σταρ του Μιλγουόκι θα συνεχίσει την αποκατάσταση και το ατομικό πρόγραμμα που υποβάλλεται και σύντομα θα είναι έτοιμος να βοηθήσει τη «γαλανόλευκη».

Δύο εβδομάδες απομένουν για την έναρξη του Eurobasket 2022, ωστόσο, η Εθνική ομάδα έχει ν΄ αντιμετωπίσει στις 25/08 τη Σερβία εκτός έδρας και τρεις ημέρες μετά το Βέλγιο, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

