Άρση Βαρών – Μαρκούλας: Δικαιώθηκε για την υπόθεση ντόπινγκ

Η συγνώμη της ΙΤΑ προς τον Έλληνα πρωταθλητή… με 3 χρόνια καθυστέρηση.

Με σχεδόν τρία χρόνια καθυστέρηση ο Γιώργος Μαρκούλας δικαιώθηκε και απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία στην υπόθεση ντόπινγκ που ξέσπασε το 2019. Στο Σαν Μαρίνο ο Έλληνας αρσιβαρίστας που έχει πολλές διακρίσεις εντός κι εκτός Ελλάδας βρέθηκε θετικός κατά τον πρώτο έλεγχο.

Ο ίδιος που πάλευε για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο από την πρώτη στιγμή δεν δέχθηκε την απόφαση και ζήτησε να εξεταστεί το δεύτερο δείγμα.

Η πανδημία όμως, είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η εξέταση του δεύτερου δείγματος και φυσικά να αιωρείται η αγωνία για τον Μαρκούλα.

Ο διεθνής Οργανισμός αντιντόπινγκ (ΙΤΑ) με επιστολή του προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία, τον ίδιο τον αθλητή, αλλά και την ελληνική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το δεύτερο δείγμα του Μαρκούλα ήταν αρνητικό. Τον απάλλαξε από κάθε κατηγορία και πλέον μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα στην επιστολή η ΙΤΑ ζήτησε συγγνώμη, καθώς καθυστέρησε να απαντήσει.

