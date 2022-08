Οικονομία

Απάτη: Έτσι πήρε δεκάδες χιλιάδες ευρώ από επιχειρηματία μέσα σε λίγα λεπτά

Ο «λογιστής» έστειλε στο ΑΤΜ τον επιχειρηματία για να εισπράξει την επιδότηση ενέργειας, αλλά τελικά του άδειασε τον λογαριασμό.

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του “λογιστή” επιτήδειος κατάφερε να ξεγελάσει Λαρισαίο και να του “αφαιρέσει” με τηλεφωνική απάτη 25.000 ευρώ από τον λογαριασμό του, με το πρόσχημα ότι θα του έδινε οδηγίες για το πως θα εισπράξει την επιδότηση ενέργειας.

Συγκεκριμένα, άγνωστος τηλεφώνησε στο υποψήφιο θύμα του, με το πρόσχημα ότι επρόκειτο για τον λογιστή του και τον προέτρεψε να πάει στο ATM της τράπεζας, για να λάβει άμεσα το επίδομα για την ηλεκτρική ενέργεια.

Ο Λαριασαίος χωρίς να υποψιαστεί κάτι, μετέβη σε ATM στο οποίο διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό και έλαβε τηλεφωνικά οδηγίες από τον “δήθεν λογιστή” του για τη διαδικασία που θα ακολουθούσε για να λάβει την επιδότηση ρεύματος. Ο απατεώνας προέτρεψε να μεταβεί στη μεταφορά λογαριασμού και να πληκτρολογήσει αριθμούς για να λάβει το επίδομα, που όμως αντιστοιχούσαν σε λογαριασμό κάποιου άλλου.

Στη συνέχεια, όταν μετέβη στο ποσό, του είπε να πληκτρολογήσει τον κωδικό 4900. Η διαδικασία επαναλήφθηκε 5 φορές με τον ίδιο κωδικό, με το πρόσχημα ότι κάτι γινόταν λάθος και δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία, όμως επί της ουσίας επρόκειτο για ποσό που μεταφέρθηκε πέντε φορές, δηλαδή κοντά στις 25.000 ευρώ.

Αφού δεν τα κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία, τον κάλεσε να μεταβεί στο λογιστικό γραφείο. Όταν το θύμα μετέβη στον λογιστή του, εκείνος δήλωσε άγνοια για το περιστατικό και εκεί κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης που του απέσπασε 25.000 ευρώ. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το οικείο Α.Τ. και σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελευθερία», onlarissa.gr

