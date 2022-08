Παράξενα

Πτήση για Ρόδο: Γυναίκα ούρησε στο κάθισμα, έριξε χαστούκια και πήγε ν' ανοίξει την πόρτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Εφιάλτης” ήταν το ταξίδι στον αέρα για τους υπόλοιπους επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους, που έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Μόναχο.

Ένα αν μη τι άλλο ασυνήθιστο περιστατικό σε πτήση, με πρωταγωνίστρια μια ηλικιωμένη ταξιδιώτισσα, συνέβη στην διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ για την Ρόδο.

Σύμφωνα με τη dailymail, η συνταξιούχος φέρεται να είχε εξοργιστεί κατά την διάρκεια της πτήσης, επειδή δεν έγινε δεκτό το αίτημα της για… δωρεάν σαμπάνια. Τότε, παρήγγειλε ένα τζιν τόνικ, αλλά ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας φέρεται να της πήρε το ποτό, καθώς γινόταν όλο και πιο επιθετική.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους, ο αεροσυνοδός προσπαθεί να ηρεμήσει την επιβάτιδα και να επιχειρεί να ακινητοποιήσει τα χέρια της γυναίκας, η οποία σηκώθηκε από το κάθισμα της και χαστούκισε το μέλος του πληρώματος στο πρόσωπο και μάλιστα δύο φορές!

Άλλο μέλος του πληρώματος, όπως έχει καταγραφεί, βοηθά τον αεροσυνοδό να συγκρατήσει την γυναίκα, η οποία «πέφτει» ξανά στο κάθισμά της.

Ένας επιβάτης, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα… ούρησε στο κάθισμά της, πριν το αεροπλάνο να προσγειωθεί στην Γερμανία.

Σύμφωνα με τον επιβάτη του αεροπλάνου: «Η γυναίκα ζήτησε επανειλημμένα δωρεάν σαμπάνια. Αεροσυνοδός είπε στη γυναίκα ότι δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο στο ταξίδι αυτό και τελικά η επιβάτιδα παρήγγειλε ένα τζιν τόνικ. Άρχισε να γίνεται επιθετική και έτσι της πήραν το ποτό. Άρχισε να βρίζει και να έχει βίαια ξεσπάσματα. Κάποια στιγμή σηκώθηκε και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα της καμπίνας, στην μέση της πτήσης!

Δύο άνδρες επιβάτες προσπαθούσαν να την κρατήσουν καθιστή στην θέση της, καθώς χτυπούσε τους ανθρώπους. Έχει ουρήσει πάνω από τρεις θέσεις και είχε επανειλημμένα ξεσπάσματα με βίαια επεισόδια, μέχρι που έπρεπε να κάνουμε αναγκαστική προσγείωση στο Μόναχο».

Ο επιβάτης, ο οποίος είπε ότι έπρεπε να περιμένουν στην Γερμανία για περισσότερες από δύο ώρες, δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πτήση LS819 από το Μάντσεστερ στη Ρόδο εκτράπηκε χθες στο αεροδρόμιο του Μονάχου, ώστε να αποβιβαστεί επιβάτης που ενοχλούσε. Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους πελάτες για αυτήν την απρόβλεπτη καθυστέρηση και την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε. Η υγεία και η ασφάλεια των συναδέλφων και των πελατών μας παραμένει η νούμερο ένα προτεραιότητά μας και, ως φιλική προς την οικογένεια αεροπορική εταιρεία, ακολουθούμε μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής σε ενοχλητικές συμπεριφορές. Δεν θα διστάσουμε να επιδιώξουμε σθεναρά οποιοδήποτε κόστος προκύψει ως αποτέλεσμα αυτής της εκτροπής».

Ειδήσεις σήμερα:

Τζόκερ: Που παίχτηκε το “χρυσό” δελτίο που κέρδισε 12 εκατομμύρια ευρώ

Βασιλακόπουλος: Η “γρίπη της ντομάτας”, ο κορονόϊός και τα μέτρα στα σχολεία

Ενδοοικογενειακή βία: “Θα πάθεις ότι και οι άλλες που τις “καθάρισαν” οι άντρες τους”