Ηράκλειο: Χειροπέδες σε Γερμανό τουρίστα που κάπνιζε σε πτήση

Ο «θεριακλής» τουρίστας δεν μπόρεσε να κάνει υπομονή μέχρι την προσγείωση κι αναστάτωσε την πτήση από Βερολίνο προς Ηράκλειο.

Δεν μπορούσε να κάνει υπομονή λίγες ώρες ένας «θεριακλής» τουρίστας ο οποίος κάπνιζε μέσα σε αεροπλάνο προκαλώντας αναστάτωση στο πλήρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, πρόκειται για έναν Γερμανό ο οποίος ταξίδευε από το Βερολίνο προς το Ηράκλειο.

Χθες Τετάρτη, και ενώ βρισκόταν στην πτήση ο 40χρονος άνδρας πήγε στις τουαλέτες και άναψε τσιγάρο.

Η κίνησή του έγινε αντιληπτή από το πλήρωμα και αφού του έγινε η απαραίτητη σύσταση ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στον αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης» οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 40χρονο ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

