Αλεποχώρι: Πυροβόλησε και τραυμάτισε παιδιά που μπήκαν στην αυλή του

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Τι υποστηρίζει ο άνδρας που πυροβόλησε κατά της ομάδας των ανήλικων

Με μια καραμπίνα πυροβόλησε δύο ανήλικους που μπήκαν στην αυλή του σπιτιού του, ένας 70χρονος, στην παραλία Αλεποχωρίου.

Ο δράστης, όπως ισχυρίζεται, υπέθεσε ότι πρόκειται για κλέφτες και χωρίς δεύτερη σκέψη, άρπαξε την καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί εναντίον των παιδιών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 16χρονος και ένας 14χρονος.

Στο Αλεποχώρι επικράτησε πανικός. Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Τα δύο παιδιά, που όπως αναφέρουν μαρτυρίες, μάλλον ήθελαν να κάνουν πλάκα και μπήκαν στην αυλή του ηλικιωμένου, μαζί με άλλους δύο ανήλικους, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό και στο Νοσοκομείο Παίδων, με τραύματα στα πόδια ενώ ο ένας ανήλικος έχει τραυματιστεί και στο μάτι.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του ενός παιδιού κρίνεται πιο σοβαρή.

Ο 70χρονος συνελήφθη, κρατείται και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του ενώ αργότερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

