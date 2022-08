Life

Σιλβέστερ Σταλόνε; Δεν χώρισα με την Φλάβιν για τον σκύλο μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στην αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε η Τζένιφερ Φλάβιν, για τον επί 25 χρόνια σύζυγο της.

Σαν “βόμβα” έπεσε η είδηση του διαζυγίου του Σταλόνε με την επί 25 χρόνια σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν. Για τους λόγους που την οδήγησαν να καταθέσει αίτηση διαζυγίου σε δικαστήριο της κομητείας Παλμ Μπιτς της Φλόριντα μίλησε για πρώτη φορά ο γνωστός ηθοποιός.

Σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο χωρισμός τους ήρθε εξαιτίας διαφωνιών για το ροτβάιλερ που απέκτησαν πρόσφατα τον Dwight, ο Σταλόνε απαντά στο TMZ, «Δεν τελειώσαμε τη σχέση μας εξαιτίας μιας τόσο ασήμαντης διαφωνίας. Ακολουθήσαμε διαφορετικές κατευθύνσεις. Τρέφω τον μεγαλύτερο σεβασμό για την Τζένιφερ. Θα την αγαπώ για πάντα. Είναι μια καταπληκτική γυναίκα και ο πιο καλός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ».

Μίλησε επίσης για την απόφασή του να καλύψει ένα τατουάζ με την Φλάβιν που είχε κάνει πριν από 14 χρόνια με τη μορφή του σκύλου του από το «Rocky». Ο ηθοποιός είπε στο TMZ ότι προσπαθούσε να φρεσκάρει το τατουάζ, αλλά είχε αλλοιωθεί και αποφάσισε να το καλύψει με τον Butkus που έχασε το 1981.

Στην αίτηση διαζυγίου της, που κατατέθηκε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου το ζευγάρι έχει σπίτι, η Φλάβιν, 54 ετών, ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της «έχει εμπλακεί σε σκόπιμη διασπορά, εξάντληση και/ή σπατάλη συζυγικών περιουσιακών στοιχείων» — και απαίτησε να απαγορεύεται η πώληση ή η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από τον Σταλόνε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου.

Πηγή: enikos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πτήση για Ρόδο: Γυναίκα ούρησε στο κάθισμα, έριξε χαστούκια και πήγε ν' ανοίξει την πόρτα (βίντεο)

Τζόκερ: Που παίχτηκε το “χρυσό” δελτίο που κέρδισε 12 εκατομμύρια ευρώ

Βασιλακόπουλος: Η “γρίπη της ντομάτας”, ο κορονόϊός και τα μέτρα στα σχολεία